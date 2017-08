Um Fair Fashion in München geht es morgen bei einem Stadtrundgang.

Treffpunkt ist um 15 Uhr am Jugendinformationszentrum in der Sendlinger

Straße 7. Der Fair Fashion Stadtrundgang führt euch zu Orten, die

spannende Alternativen zur Fast Fashion aufzeigen. Fair, Vegan, Öko.

Anmeldung unter ortedeswandels@posteo.de

Das Eine Welt Haus zeigt um 20.30 den Film: …und nach uns die Sintflut? von Ben van Lieshout. Die Geschichte eines Usbeken, der sich als blinder Passagier nach Amerika aufmacht und in Rotterdam landet sehen sie bei schönem Wetter auf der Terrasse, bei Regen im Eine Welt Haus.

Derzeit findet der 27. Treffpunkt der internationalen Tanzszene mit Performances zu aktuellen Entwicklungen des zeitgenössischen Tanzes in München statt. Im Rahmen dessen sehen sie morgen um 18 Uhr im Schwere Reiter eine Produktion von Moritz Ostruschnjak. Um 20.30 Uhr sehen sie in der Muffathalle den slowakischen Tänzers Milan Tomášik – Solo.

Und weil das Wetter auch morgen nicht nach draußen lockt – hier noch ein paar Kino-Tipps:

Denn die Filmkunst-Wochen gehen in die letzte Woche. Elf Kinos der Stadt zeigen erlesene Filmperlen. Morgen:

um 18.15 Uhr im Theatiner – Masculin Feminin ODER Die Kinder von Marx und Coca-Cola

Um 19.30 Uhr zeigt das ABC – TULPENFIEBER und um 21:45 Passion – In Memoriam Raoul Coutard

Zwischendrin läuft im Arena um 20:45 Uhr: Jung & Schön.

Das Nord Süd Forum macht -zusammen mit anderen Partnern – einen Fair Fashion Stadtrundgang. Er führt zu Orten, die Alternativen zur Fast Fashion aufzeigen : z.B. fair und ökologisch nachhaltig produzierte Mode, faire Schuhproduktion, vegane Mode und den öko-fairen Siegel-Dschungel.

Die Teilnahme am Rundgang ist kostenfrei, benötigt wird ein Innenraum-Tagesticket . Vor Ort können Gruppentickets gekauft werden.

Anmeldung unter ortedeswandels@posteo.de