Die neuen HeimpatientInnen: Stolz und lilarosa zum Queercareanbieter!

Als Nächstes sprechen wir nun mit der quieerpolitischen Sprecherin der SPD im Bayrischen Landtag, mit Isabell Zacharias, die morgen/heute/am gestrigen Donnerstag/ am 17.8. in einer Pressekonferenz gleich 5 konkrete Initiativen in die Gesetzesarbeit einbrachte. Dabei war der Juni mit der Einführung der Ehe für alle und der Entschädigung von verurteilten Opfern des § 175 schon ein Erfolgsmonat in Sachen queerer Gesetzgebungshistorie gewesen.

Ist damit das schwullesbische Glück schon vollkommen, oder gibt es Themen, die unerledigt sind, trotz final erkämpftem Heiratsglück inklusive Adoptionsrecht…?