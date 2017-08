Das Kino am Olympiasee zeigt um 21:15 Uhr den Politthriller „Die Erfindung der Wahrheit“

Darum geht´s: Elizabeth Sloane (gespielt von Jessica Chastain) arbeitet in Washington bei einer renommierten Lobbyfirma. Sie soll einen Gesetzentwurf der Opposition, welcher den privaten Waffenkauf einschränken würde, verhindern. Nach einem Streit mit ihrem Chef lässt sie sich von der Gegenpartei abwerben und arbeitet nun für den Idealisten Rodolfo Schmidt (gespielt von Mark Strong). Ihre früheren Kollegen setzen zum Generalangriff an, sie selbst nimmt ständig Aufputschmittel, verstrickt sich in illegale Abhöraktionen und muss sich schließlich vor einem Senatsausschuss verantworten.

Altmeister John Madden inszenierte diesen Politthriller – eine Lektion in Sachen Politik.

Abendliches München von oben

Um 20:00 Uhr zeigt Martin Schmitt-Bredow, wo München beim Blick von exklusiven Dächern am schönsten aussieht. Der Treffpunkt ist der Brunnen im Alten Hof.

Für die Teilnahme ist ein MVV-Ticket erforderlich. Nähere Informationen finden Sie unter www.stadtfuehrung.info

Flohmarkt des BRK

Von 7:00 bis 16:00 Uhr findet im Olympiapark ein Flohmarkt des Bayerischen Roten Kreuzes statt.

Nützliches und Skurriles finden Schnäppchenjäger auf über 35.000 Quadratmetern auf der Parkharfe ab Parkblock 5.

Weitere Infos unter www.brk-muenchen.de/aktuelles