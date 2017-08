Ab 10 Uhr ist die Sonderausstellung zur Energiewende „energie.wenden“ im Deutschen Museum geöffnet.

In der Münchener Stadtbibliothek Sendling in der Albert-Rosshaupter Str.8 können Kids ab 8 J. von 10 -13 Uhr im Sommerferien-Leseclub-Aktionsprogramm an einem Trickfilmworkshop teilnehmen, und auf alle, die in zwanglosem Rahmen Deutsch lernen möchten, wartet dort um 17 Uhr das Sprachcafe.

Der Rio-Filmpalast zeigt um 13:45 und um18:30 die Komödie zum Schweizer Frauenwahlrecht „Die Göttliche Ordnung“ .

Bei Bellevue di Monaco in der Müllerstr.2 gibt es von 18:00 -20:00 eine kompetente und kostenlose Asylberatung. Anmelden kann man sich dort an 17:30.

Einen Fahrradtechnikkurs mit dem wichtigen Thema „Pannenhilfe unterwegs“ bietet von 18 -21 Uhr der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in der Platenstr.4 an.

Sigi-Sommer-Fans nehmen vielleicht gern an einem literarischen Spaziergang mit Sommertexten teil, der um 18:00 an der Eisdiele am Thalkirchner Platz startet. Bitte anmelden unter Tel:7235527 oder www.lauterbach.sommer@gmail.com !

Noch bis zum 27.8. können Sie jeden Abend kostenlosen Konzerten beim „Rocksommer“ im Theatron Olympiapark lauschen. Am Mittwoch um 19 Uhr treten dort zum Beispiel die 4 Gewinnerbands des Münchner Nachwuchswettbewerbs auf.