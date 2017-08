Hier das Wochenprogramm von Montag 28.08 – Freitag 01. 09. 2017 auf dem Übertragungsweg UKW 92.4. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

Montag, 28. Augst 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Heiss+Kalt, Teil 1 kalte Hits …

17:00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: 1984 mit Erich

20:00 Uhr: Earth Link: Intrnationale politische Krisen als Folge westlicher Intervention

21:00 Uhr: die kurdische Redaktion

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

22:10 Uhr: Unruhen in der Provinz – Eine Sendung von Udo Sommerfeld und Michael Niggel.

Vorgestellt wird in der Sendung die im August 2015 erschienene Doppel-CD, „ der Oberlandsampler O 3“. Nach 15 Jahren gibt es wieder eine Zusammenstellung bekannter und unentdeckter Bands aus dem bayerischen Oberland. Zuwort kommen die Herausgeber, und zu hören sind u.a. Acts wie Wiliam Wetsox, Kofelgschroa und die Zeitzeugen.

Dienstag, 29. Augst 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Politische Lieder, Thema: Politische Lieder zu den Themen Krieg, Kampf gegen den Faschismus und Armut aus Italien

17:00 Uhr: Münchner Flüchtlingsrat, Thema: „Chor, Kunstwerkstatt oder Küche – wo Flüchtlinge kreativ werden können“. Flüchtlinge haben in München inzwischen vielfältige Möglichkeiten, sich am Leben in der Stadt zu beteiligen und sich selber mit ihren Fähigkeiten einzubringen. Wir stellen in der Sendung des Münchner Flüchtlingsrates verschiedene Beispiele dafür vor, wie Geflüchtete aktiv werden können – in der Musik, in der Kunst oder auch beim Kochen.

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Thema: Bayerische Verfassung

20:00 Uhr: Freie Radios Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21:00 Uhr: spanische Redaktion

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages

22:05 Uhr: New Country Show

23:00 Uhr: Lärmministerium

Mittwoch, 30. Augst 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Heiß+Kalt, Teil 2 heiße Hits …

17:00 Uhr: Bewegtes Lernen. Wir berichten über das Jugendtheaterfestival im Kreativquartier, sprechen mit der GEW-Bundesvorsitzenden Marlies Tepe und hören Erstaunliches über „Draußen-Schulen“, also einem Unterricht unter freiem Himmel.

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Andrasch zum Thema: Gutes Leben und Wohnen in München

20:00 Uhr: Auf Kante genäht: ‚Arbeitswelten‘. Was haben ‚Arbeitswelt 4.0‘, crowdsourcing und Gemeinwohlökonomie miteinander zu tun?

21:00 Uhr: Gegensprechanlage Das Gespräch bei LORA München

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

22:10 Uhr: Kontraste samt Hörerresonanz u.a. mit der Nonsensballade „Hunting of the snark“ …in Töne gesetzt von Mike Batt

Donnerstag, 31. Augst 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Politische Lieder mit Felicitas

17:00 Uhr: Wissenschaft kontrovers: Wiederholung vom 30.06.2016 Thema: eHealth

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Klimaschutz

20:00 Uhr: Über-Leben

21:00 Uhr: Die Wellenreiterin mit Claudia, Thema: Kirchenasyl

22:00 Uhr: Reggae Radio

Freitag, 01. September 2017: UKW-Programm von 16-21.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Erich

17:00 Uhr: Monatsrückblick

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin mit Thilo: Wir berichten über die Ausstellung Propaganda im Kunstbau des Lenbachhauses. Sie legt offen, wie stark sich Künstler heute mit Politik auseinandersetzen

20:00 Uhr: H wie Hörspiel mit Alexandra

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

Über DAB+ und im Livestream hören Sie bis 24:00 Uhr:

um 21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

um 22:00 Uhr: Elektro