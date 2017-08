Veranstaltungshinweise für Samstag, Sonntag und Montag

Samstag, 26.08.

Beim Theatron im Olympiapark hören Sie morgen ab 19 Uhr „The Grexits“. Der Sound der Münchner Allstar-Combo ist krachig und geht gut ins Ohr und Tanzbein. Gesungen wird hauptsächlich auf Griechisch.

Anschließend folgt No Wave von Implosion und danach Horror-Soul und Comicstrip-Rock von Murena Murena. Der Eintritt ist frei.

Im Münchner Marionettentheater wird Mozarts „Die Zauberflöte“ aufgeführt. Das Stück beginnt um 20 Uhr. Erwachsene zahlen 20, Kinder bis 14 Jahren 10 Euro.

Wer schon für den Nachmittag eine Unternehmung sucht, der könnte in den Englischen Garten gehen. Dort gibt es ab 14 Uhr am Rumfordschlössel in der Nähe des Chinesischen Turmes Spiel und Spaß rund um die Europäische Nacht der Fledermäuse. Ab 19.15 Uhr findet dann eine Fledermausführung durch die Dämmerung statt. Geeignet auch für alle, die auf Rädern unterwegs sind.

Am Sonntag den 27.08 können Sie:

Vormittags in den Rio Filmpalast gehen. Um 11.30 Uhr gibt es dort den Film „Beuys“ – 30 Jahre nach seinem Tod erscheint er uns als Visionär. Geduldig versuchte er uns schon damals zu erklären, dass „Geld keine Ware sein darf“. Sein erweiterter Kunstbegriff ist auch heute Teil relevanter gesellschaftlicher Debatten.

Den Open-Air-Kino-Fans empfehlen wir im Kino am Olympiasee „Expedition Happiness“ von Felix Starck. In einer Dokumentation zeigt der Regisseur wie er mit seiner Freundin in einem alten Schulbus quer durch den amerikanischen Kontinent gereist ist. Wie viel braucht es zum Glücklichsein? Sie bekommen einen Einblick ab 21.15 Uhr

Für den Pumuckl ist man nie zu alt. Am Sonntag gibt es im Heppel und Ettlich gleich zwei Vorstellung von „Pumuckl und die Katze“. Das Marionetten-Theater-Stück ist um 11 Uhr Vormittags und 16 Uhr Nachmittags zu sehen. Eintritt 8 Euro für Kinder 5 Euro.

Am Montag, de 28.08. haben wir folgende Veranstaltungsvorschläge für Sie:

Um 19.30 Uhr findet im Eine Welt Haus das Attac-Palaver statt. Thema: Fairer Handel statt Freihandel.

Was sagen die Parteien zu TTIP, CETA, TiSA? Was sagt Attac?

Der Eintritt frei.

Open-Air-Theater – mal was anderes. Das Sommertheater der Glyptothek zeigt im Innenhof eben dieser das Drama: Julius Cäsar von William Shakespeare. Beginn ist um 20 Uhr. Preis incl. Wasser, Wein und Brot: € 26,-

Was passiert, wenn drei zerstrittene Schwestern gemeinsam den Jakobsweg entlang pilgern? Finden sie es raus. Der Film Saint Jacques…Pilgern auf Französisch zeigt es Ihnen. Zu sehen im Münchner Künstlerhaus um 20 Uhr. Eintritt 8 Euro.