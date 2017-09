Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 04.– 08. Sept. 2017 auf dem Übertragungsweg UKW 92.4. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

Montag, 04. Sept. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Reggae

17:00 Uhr: En la línea vom Ökubüro samt Radio Onda mit 2 Teilen: Beiträge aus Chile, Kolumbien, Guatemale und Brasilien, u.a. Aufarbeitung de Colonia Digidad, Aktivistinnen vom G20

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Forum Aktuell: Widerspruch

20:00 Uhr: International: Dt. Friedensgesellschaft – live mit Zuspielungen, Mod. H.Will. Thema: „Waffen aus der Weltstadt mit Herz – München als Zentrum der Rüstungsindustrie“. Anfang August war die Friedens-Fahrradtour der DFG-VK eine Woche lang in der Region München unterwegs und machte Station bei verschiedenen Rüstungsbetrieben. Wir berichten in der Sendung über die Tour und geben Informationen über die Rüstungsproduktion im Raum München.

21:00 Uhr: Die kurdische Sendung Bernamaya Kurdi – live mit Azad

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion mit Sadija live

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

22:10 Uhr: FOLK&WeltMIX (Folk & Weltmusik) in Vertretung für Strange Fruits

Dienstag, 05. Sept. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Swing in

17:00 Uhr: Trotz alledem mit Themen jenseits des Kapitalismus. Heute: Gegen Kahlschlag und Kommerz: Haidhausen

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freie Radios Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21:00 Uhr: L`Ora Italiana

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages

22:05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

Mittwoch, 06. Sept. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Tango mit Levent

17:00 Uhr: Soziale Welt: Bildung Kassel zu Zeiten der documenta, Was passiert mit der eher verschlafenen Stadt Kassel, Sitz von Verwaltung und Rüstungsfirmen, wenn alle 5 Jahre der internationale „Kunstzirkus“ mit seinen vielen Besucher*innen einfäll. Interviews mit Kasseler Bürger*innen, Friedensaktivist*innen, Hausbesetzer*innen und und und…

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Attac München

20:00 Uhr: Arbeitswelt im Wandel, Thema: Pimp my Tarifvertrag. Ein Vortrag von Ina Roth.

Bei diesem Vortrag werden Tipps gegeben, wie die Gehaltsstruktur des Tarifvertrags der IG-Metall aussieht und wie die Regeln sind, nach denen die Gehaltsstrukturen angewendet werden.

21:00 Uhr: Gegensprechanlage Das Gespräch bei LORA München mit Bernhard.

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

22:10 Uhr: Plattenbau, Musik nach Konzept heute: Peilsender

Donnerstag, 07. Sept. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Jazz Avantgarde Wdh. Teil 1

17:00 Uhr: Grünfunk von Greenpeace München

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Tierpolitik: Tierschutztheater

20:00 Uhr: Leib und Seele

21:00 Uhr: Uferlos – das schwule Magazin

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

22:10 Uhr: Xaxados e perdidos A Vez do Brasil. Aktuelle Nachrichten über Brasilien, Musik aus verschiedenen Regionen Brasiliens und Interview mit dem Politiker Eduardo Suplicy

Freitag, 08. Sept. 2017: UKW-Programm von 16-21.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Erich

17:00 Uhr: Unser Thema der Woche

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

Über DAB+ und im Livestream hören Sie bis 24:00 Uhr:

um 21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Erich, live

um 22:00 Uhr: Time For Jazz – Swing in mit Bob, live