In München findet vom 09.09.2017 10:00 Uhr bis 10.09.2017 bis 17:00 Uhr in der Black Box im Gasteig der 6. Panafrikanismus Kongress in München statt.

Der Kongress widmet sich dem 10-jährigen Jubiläum des Arbeitskreises Panafrikanismus in Deutschland.

Schwerpunkthema ist die Herausforderungen des globalen Widerstands gegen Rassismus.

Die musikalische Jubiläumsfeier findet am 09. um 19 Uhr statt.

Den VeranstaltungsFlyer finden Sie als PDF Datei unter dem folgenden Link:

http://www.panafrikanismusforum.net/files/Massnahmen 2017/Flyer.Panafrikanismus Kongress 9. + 10.9.17.pdf