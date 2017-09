Veranstaltungstipps für 9.-11.9.

Samstag ab 18 Uhr bis spät und Sonntag von ca. 11 bis zum frühen Abend finden Sie auch uns Loraner an unserem Stand im Rahmen des Streetlifefestivals bzw, den Corso Leopold. Auch diverse Bands sind mit von der Partie, z.B. am Samstag die tollen neuen Münchner Soulrocker Sound Injection.

Auch an beiden Tagen findet der Panafrikanismus-Kongress am Gasteig statt Schwerpunkt ist der globale Rassismus. Das anspruchsvolle genaue Programm inkl. Musik und Ausstellung, Vorträgen und Diskussionen unter panafrikanismusforum.net

Gelenkt, gesteuert, gelogen, wie Verschwörungsdenken und Fake News funktionieren: Der Workshop vom Bildungskollektiv „Die Pastinaken“ startet im Lenbachhaus um 14 Uhr.

Um 17 Uhr beginnt die Nacht der Autoren. Über 70 So-RedakteurInnen und -eure, und andere AutorInnen der SZ erzählen an 6 Locations von ihrer Arbeit und lesen Texte, alle Infos siehe sz-veranstaltungen.de

Um 20 Uhr startet im Kino Im Einstein die 49. Haidhauser Literaturbox, nicht zu verwechseln mit dem Literaturbüro… Das heutige Lesefest mit ca. 20 Autorinnen, die eher bekannt oder semibekannt sind, umfasst z.B. Rene Rauchalles und Cleo Kretschmer.

Und im Orangehouse beginnt um 8 das Munich Song Connection Festival mit 12 Singer-SongwriterInnen und – teilweise – ihren Bands. Schön, das. Und voll im Trend.

Am Sonntag könnten Sie

ab 11 beim Nano Day in der LMU Einblicke in eine sehr fremde Welt gewinnen. Gestaltet vom Exzellenzcluster „Nanosystems Initiative Munich“

Unvergleichlich blutiger und böser; Der Kultfilm Audition von Takashi Miike, den das Fantasy-Filmfest als OmU ab 11 im Cinemaxx zeigt.

Spaß und Bewegung für alle bietet das Völkerballturnier am Pelkovenschlössl ab 15 Uhr 30.

Wenn ich dahingehe, wo Du herkommst: Europäische Chansons und Kunstlieder von Schubert bis Weill könne Sie ab 18 Uhr schon in der Mohr-Villa genie0en, mit Monika Lichtenegger, Saad Thamir, Titus Waldenfels, und Frank Bergmayer als SolistInnen und InstrumentalistInnen.

Wunderschöne Hooklines sind garantiert beim Konzert der Progressivkönige aus Südengland: The Pineapple Thief, supportet von den Godsticks ab 8 in der Backstage Halle.

Nur am Montag…

… können Sie im Import-Export schon ab 16 Uhr die Kreativwerkstatt ausprobieren, die sich Collagerie nennt

… präsentiert sich Bernhard Setzwein ab 19 Uhr dem Fraunhofertheater mit seinen Texten

….spielen sich die schwedischen Hardcoretiere Dead By April mit bösen Mienen im Backstage ab 8 die Finger wund,

… startet der Jazzabend mit Julian und Roman Wasserfuhr im Jazzclub Unterfahrt um 21 Uhr…

Gute Unterhaltung!