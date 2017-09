Der Schwerpunkt der diesjährigen documenta liegt auf politischer Kunst, d.h. Kunst, Kunst, die die Auswirkungen des Handelns von Nationalstaaten durch ihre Führe*innen auf Menschen sichtbar, begreifbar macht. Dazu werden 2 Kunstwerke vorgestellt. Zusätzlich: Was bewirkt die documenta bei der Bevölkerung von Kassel: z.B. eine Hausbesetzung, Aktionen und Vorträge von Friedensaktivist*innen (Auszug eines Vortrages von Elise Kipper zum Thema Gender in der Friedensbewegung) auch Tierschützer*innen zeigten Präsenz – und am Ende

ein Gespräch mit einer Kasseler Streetworkerin, die Frauen, die durch Prostitution ihr Geld verdienen, betreut.

Kassel in Zeiten der documenta 14 Dauer: 53:28 min

https://www.freie-radios.net/mp3/20170907-kasselunddie-84820.mp3