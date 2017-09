Wie der Name schon vermuten lässt werden neben Jazz auch andere Stilrichtungen der Musik für Sie gespielt. Was es genau zu hören gibt wird meist in der Sendung selbst etntschieden.

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab: Stimmung, Aktuallität, Gast (wenn einer da ist). Trotzdem mit viel Information zu den Songs oder Interpreten.

Jazz and more

heißt es jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 16 bis 17 Uhr über UKW 92,4 MgHz. und im Livestream

Über DAB+ und im Livestream können Sie an jedem 3. Freitag im Monat von 22 bis 24 Uhr ebenfalls Jazz and more hören.

2 Stunden Musik für Ihre Sinne.

Jazz and more mit Dieter Szettele.