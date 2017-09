Veranstaltungstipps Samstag bis Montag

Veranstaltungstipps

Samstag

Im Westend werden den ganzen Samstag ab 9 die Hofflohmärkte veranstaltet, bisweilen auch mit lecker Essen, Musik und Hinterhoffidylle…

Ab 10 startet in der Glockenbachwerkstatt der Social Hackathon 5 – Call for Projects, Softwareprogrammierer bringen allerhand Engagement mit, um sich hackermässig für reelle Veränderung stark zu machen,,,

Wähle Vielfalt statt der doofen Rechten, wünscht sich ab 11.55 Uhr das Bündnis an dem das Forum Homosexualität, TransMann, die Aidshilfe, Diversity, und viele Andere aus dem LGBT-Spektrum beteiligt sind am Marienplatz.

Gelenkt, gesteuert, gelogen – wie Fake-News funktionnieren, erklärt auch der Bildungsworkshop der Pastinaken im Lenbachhaus ab 14 Uhr.

Im Kösk zur selben Zeit: The Practice Peace Project, die öffentliche Ausstellung der Ergebnisse des Art for Peace – Workshops!

Und um 8 beginnt das abschließende friedliche Konzert mit Laura Gallati, Piano und Pacific Boy, Indie Electronics.

Sonntag

Das Ökohoffest im Städtischen Gut Riem beginnt um 10 in der Früh. Mit tradierten Handwerkerperformances, Biomarkt und Infoständen, Musik und Livekochen.

Songs of Serenity präsentiert schon um 15 Uhr 30 im Stadtmuseum die taiwanesische XinFei Wu mit Nanguan-Musik und klassisch Folkloristischem…

Selma Sipur liest aus ihrem „Tango in Tel Aviv, im By Prinzip ab 18 Uhr

Werner Herzog diskutiert über seine Amerikafilme ab 18 Uhr 30 im Filmmuseum.

Über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert man im Heppel und Ettlich ab 19 Uhr.

Finsterlieder über den Tod verspricht uns ab 20 Uhr das Lustspielhaus.

Montag

Im Haus des deutschen Ostens hält Prof. Sperling einen Vortrag über Tschetschenien und seine Rolle in der osteuropäischen Gegenwartspolitik, ab 19 Uhr.

Bolwieser von Fassbinder wird ab 19 Uhr 30 das Literaturhaus zeigen. Eine großartige Oskar Maria Graf – Verfilmung des launischen Regisseurs.

Hochglanzjazz von Nils Wülker erwartet die Besucher des Amperes um halb neun.

Um 20 Uhr wird in den Arri Studios Die Anstalt produziert…die zur zeit beste Politsatire im Deutschen Fernsehen.

Ebenfalls ab 8 rezitiert Julia Cortis vom BR Texte von Theodor Storm, zu dessen Zwohundertsten.

Und schließlich empfehlen wir den Experimental Rock von Majmoon & Co. beim Maj Musical Monday ab 21 Uhr.

Viel Spaß!