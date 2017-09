A vez do Brazil

Artikel in deutsch lesen

————————————-

A VEZ DO BRASIL, o programa da Casa do Brasil na Radio Lora.

Primeira quinta-feira de cada mês, de 22h às 24h

Para Munique e o mundo!

Um programa de música brasileira e notícias em português (com breves em alemão). Uma noite brasileira, com agenda, notícias sobre os acontecimentos atuais no Brasil, entrevistas e muita música boa para vocês!

Se vocês tiverem algum evento para ser divulgado ou quiserem pedir alguma música e divulgar a sua música, escrevam para:

secretaria[AT]casadobrasil.de e avezdobrasil@gmail.com

Casa do Brasil e. V. • Levelingstrasse 12 • 81673 München

————————

Interessierst Du dich für Brasilien? Oder gefällt Dir der Klang den verschiedenen brasilianischen Rhythmen, dann bist Du richtig bei uns.

A VEZ DO BRASIL, das Programm von Casa do Brasil e.V. auf Radio Lora, wird am jeden ersten Donnerstag im Monat von 22 bis 24 Uhr. Für München und die Welt!

Ein Radioprogramm auf Portugiesisch mit brasilianischen Musik und Nachrichten, Interviews und die aktuellen Veranstaltungen zu Brasilien in München und Umgebung (auf Deutsch zusammengefasst).

Wenn Sie eine Veranstaltung zu Brasilien oder mit Brasilianer/innen ankündigen möchten oder nach bestimmte brasilianische Lieder fragen möchten, schreiben Sie uns:

secretaria[AT]casadobrasil.de oder avezdobrasil@gmail.com .

Koordination: Caroline Lauar e Biancka Miranda

Casa do Brasil e. V. • Levelingstrasse 12 • 81673 München