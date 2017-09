„München mit BISS: Wenn alle Stricke reißen, so heißt eine Veranstaltung vom Amt für Wohnen und Migration. Sie besuchen ein Obdachlosenwohnheim und gewinnen Einblick in das Leben seiner Bewohner. Los geht’s um 10 Uhr am Amt für Wohnen und Migration in der Franziskanerstr. 6-8.

Über Theorien des Marktes anhand von Keynes, Tobin und über politische Steuerungsmöglichkeiten des Marktes können Sie ab 10 Uhr im Gasteig einen Vortrag von Dr. Markus Schütz hören.

„Sind 45 Grad genug?“ so heißt eine Diskussion über Prävention, Tabu, Lust, Sex, Sexualisiertes, Nacktheit und Scham, die sich mit der Ausstellung „München bis 45°“ beschäftigt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sub in der Müllerstr. 14