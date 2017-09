Im ASZ Milbertshofen, Schleißheimer Str.378, stellen sich um 15 Uhr die Kandidaten für die Seniorenvertretung im Stadtbezirk 11 vor.

Noch bis zum 22.9. treffen sich täglich um 15:30 Kinder zum Basteln und zum Mitmachen bei einer kleinen Zirkusaktion auf dem Spielplatz Hagenbergplatz in Laim. Zu „Wie im Zirkus“ lädt der Deutsche Kinderschutzbund ein.

Im Münchner Frauenforum in der Rumfordstr. 25 gibt es um 16 Uhr den Vortrag „Kunst und Behörden – Finanzamt, Jobcenter und deren Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern“.

Den Alt-OB-Christian Ude können Sie von 18 -20 Uhr im Kurt-Eisner-Club im ASZ Maxvorstadt, Gabelsberger Str.55a treffen. Er liest und diskutiert zum Thema „Die Alternative, oder: Macht endlich Politik!“

Bei Bellevue di Monaco, Müllerstr.2, können sich noch täglich von 18 -20 Uhr bis zum Wahlsonntag Menschen ohne Wahlrecht über Parteien informieren und ihre Stimme in eine Lostrommel abgeben. Die Parteiprogramme hängen in einer Kurzfassung auf Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Dari aus.

Zugunsten von „Straßentieren in Not“ findet von 18 -23 Uhr eine Benefiz-Afterwork-Party in der Gaststätte ESV in Freimann, Frankpl.15 statt,

und im RIO-Filmtheater am Rosenheimer Platz können Opernfreunde um 20:15 ohne lange Anreise und hohe Übernachtungskosten eine Aufführung in der Royal Opera in London Mozarts „Zauberflöte“ genießen.