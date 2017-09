Veranstaltungstipps für das Wahlwochenende und den Kater danach

Samstag – Hoffnung:

Das Ander Art Festival lockt ab 12 zum Odeonsplatz – Wieder begegnen sich verschiedene Kulturen musikalisch, poetisch, theatermäßig, in Sachen Kleinkunst und auch kulinarisch rund um die Open-Air-Bühne und diverse Kultur- und Aktionszelte. Sehr lohnenswert!

Ebenfalls spannend in Sachen Kulturaustausch das Fest der Solidarität ab 12 am Rotkreuzplatz. Gutes Wetter wünschen wir u.a. dem kurdischen Liedermacher und Folkmusiker Koma Avasin und dem Allgäuer Spätzlemann.

Beim Taxi-Salon im Import-Export ab 18 Uhr geht es um Videokunst des Duos Parasights und die Visual Arts von Twisted Tool, dann das Künstlerkollektiv New11 und Livemusik vom m.bluse

Kathrin Krottenthaler`s Film Chance 2000 blickt zurück auf die längste Polittheateraktion aller Zeiten von und mit Christof Schlingensief, der zur Wahl 1998 mit eigener Partei Chance 2000 antrat. Abschließend kann diskutiert werden – in der Kammer 3 der Kammerspiele startet der Film um 8.

Und ab 21 Uhr gibt es im Milla großartigen unpeinlichen Hardsoulrock von und mit Kaiser Franz Josef, den Rockkometen der Saison aus Ösiland.

Sonntag – Die Fakten:

Das Repair-Cafe im Haus der Eigenarbeit öffnet um 13 Uhr und da wird alles angegangen, was kaputt ist, vom Cassettenrecorder bis zum Rasierapparat oder Staubsauger und sogar Omas Kaffeemaschine kriegt ne Chance, nur keine Großgeräte – Ihre Wahlentscheidung ist freilich nicht reparierbar. Bitte Bedienungsanleitungen und Schaltbilder mitbringen.

Großen Rock für Kids ab dem Kindergartenalter bis zur Adoleszenz machen Randale in der Kranhalle des Feierwerks ab 15 Uhr, unbedingt mit Kindern hingehen, derart unpeinlich-tolle Rockmusik für Kids gibt es nämlich sonst nicht in Deutschland! Eintritt ab 4 Jahren in Begleitung! Es soll sogar Erwachsene bei Randale-Konzerten geben, die sich Kinder leihen, um nicht so aufzufallen…!

Um 15 Uhr 30 beginnt im Münchner Stadtmuseum der Auftritt von Xu Feng-xia, die uns zeitgenössisch-moderne chinesische Klassik nahe bringt.

Im Werkstattkino zeigt man um 16 Uhr „Syria`s disappeared: The Case Against Assad von Sara Afshar, Eine Todes-Bürgerkriegsdoku über Assads Mordmaschine, seine Geheimdienste, Armee, Folterkammern.

Guten Indiepop zum Wahlausklang spielen Phoenix aus Frankreich in der Tonhalle, und auch der Hip Hop von Rin aus London hat ne Menge Qualität und Charisma, beide Konzerte starten um 20 Uhr.

Die diversen Wahlparties der Parteien bitten wir bei Interesse zu googeln.

Und der Montag – Erkenntnis:

Im Giesinger Bahnhof beginnt um 19 Uhr ein Vortrag des Historikers Jascha März von der KZ-Gedenkstätte Dachau zur Geschichte der Zwangsarbeiterinnen bei Agfa im Rahmen der Veranstaltungs- und Kunstinterventionsreihe „Kamera“von Alexander Steig.

Um die Migration jüdischer „Displaced Persons“ nach Australien geht es im Film Neue Heimat Down Under von Jim G.Tobias, zu sehen plus Vortrag im Jüdischen Zentrum ab 19 Uhr

Prof.Dr. Martin Austs Vortrag über die Russische Revolution als Auftakt einer Zeitenwende inklusive Lesung aus den Petersburger Tagebüchern der russischen Lyrikerin und politischen Chronistin Sinaida Hippius beginnt um 19 Uhr in der Black Box des Gasteigs.

Eine andere politische Sprache ist möglich. Ist die Überschrift ausgerechnet des Attac-Palavers im Eine-Welt-Haus ab 19 Uhr 30. Gut, dass dort über exklusive Politjargons gesprochen wird, die Normalmenschen emotional ausschließen, gerade bei Attac ging es nämlich schon Vielen so…

Derweil freut man sich im Lustspielhaus ab 20 Uhr auf den 43. Schwabinger Poetryslam.

Gute Unterhaltung!