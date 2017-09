Deep Purple bei Gery’s + Tary’s Favourites

Das Thema der September – Ausgabe von Gery’s + Tary’s Favourites

ist Startportrait: Deep Purple

Wir erzählem ein wenig aus der Geschichte der Band und spielen dazu Titel von Deep Purple.

Wann: Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr

Gery’s + Tary’s Favourites gibt es von 16:00 bis 17:00 Uhr

jeden 4. Montag im Monat (gibts immer)

jeden 5. Montag im Monat (gibts nur manchmal)

jeden 5. Mittwoch im Monat (gibts nur manchmal)

auf UKW (92,4 MHz + Kabel 96,75 MHz) und im im Internet Livestream



und werden wiederholt auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden um 08:00 Uhr

Link zu Home Page und Internet Live Stream: http://www.lora924.de -> Hör-Bar -> Live stream

bzw. http://lora924.de/?page_id=7853

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de, am besten mit cc an uns gery.tary@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary