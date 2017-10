Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 02. – 06. Oktober 2017 auf dem Übertragungswegen UKW 92.4 Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

MONTAG, 02. Oktober 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: Oekubuero – mit aktuellen Berichten aus Lateinamerika – live Andrea

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: In Forum Aktuell stellt sich „Rock your Life“ vor. Das Sozialunternehmen bringt Studenten und bildungsbenachteiligte Schüler zusammen. Gemeinsam lernen sie, werden Freunde, bekommen neue Perspektiven. Die Vision: eine Gesellschaft, in der soziale Mobilität, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit Realität für alle Menschen sind.

20.00 Uhr: Int. Frauenliga f. Frieden u. Freiheit Schwerpunkt der Sendung bilden Berichte von der Preisverleihung des Anita Augspurg Preises an eine „Rebellin gegen den Krieg“. Es gibt Interviews mit der syrischen Preisträgerin und Eindrücke von den internationalen Symposien.

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten, Programmhinweise, Veranstaltungen.

22.15 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl Bernhard Empl mit viel Weltmusik, Blues, einem persönlichen Kommentar zur Bundestagswahl und einem Nachruf zum Tode Holger Czukays. Wir hören u. a. The Can, Banda Internationale, Max Frankl und die Unterbiberger Hofmusik.

DIENSTAG, 03. Oktober 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Swing in

17.00 Uhr: Trotz alledem Thema Fairer Handel – ethischer Einkauf Teil 2

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat München – „Christliche Entwicklungshilfe“, wir sprachen mit Vertretern von Misereor, Renovabis, Brot für die Welt, Christoffel Blindenmission.

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: L’Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten

22.05 Uhr: Heimat und Dudelfunk zu Gast: ‚Sauglocknläutn‘

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

MITTWOCH, 04. Oktober 2017: UKW-Programm von 16-24.00 UHR

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Bildung Wie es sich in Mutterländern lebt, Bericht vom Kongress über matrilineare Gesellschaften, Männer und Frauen, die in diesen Gesellschaften in Indien, Indonesien und China leben,kommen zu Wort und gleichzeitig die Frage: Was können wir von diesen Gesellschaften, von denen noch nie ein Angriffskrieg ausgegangen ist, lernen, um unser Zusammenleben friedvoller zu gestalten? live mit Einspielungen

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brozeit-Freizeit mit der Sendung von Attac München Moderation: Achim Brandt.

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Betriebliche AltersversorgungDie aktuelle Durchschnittsrente liegt in Bayern etwas über 1.000 € für Männer und um die 600 € für Frauen. Wer mehr Geld für seinen Lebensabend benötigt, muss sich um zusätzliche Rentenversorgungen kümmern. Eine Säule stellt dabei die ‚betriebliche Altersversorgung‘ dar.Studiogast: Ernst Koether, Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung

21.00 Uhr: Die Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München mit Studiogästen und Hörern

22.00 Uhr: Spätnachrichten, dannach Plattenbau mit dem Peilsender

DONNERSTAG, 05. Oktober 2017: UKW-Programm von 16-24.00 UHR

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Avantgarde

17:00 Uhr: Jugendwahn – die Sendung für Jugendliche und junge Erwachsene

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Tierpolitik Ärzte gegen Tierversuche Thema: seltene Tiere in der Forschung

20:00 Uhr: KNCP – Achtsamkeit: „Werden unsere Kinder mit Smartphones zu Zombies (Smombies)? Wie ist es bestellt um unsere Kinder und Jugendliche im digitalen Zeitalter? Die Presse spricht von „Smombies“ – Smartphone Zombies, von digitaler Demenz, vom Verlust von Kontaktfähigkeit, Empathie und von Konzentrations- und Lernschwäche. Wir wollen die Realität beleuchten und praktische Tipps für unser Kinder und Jugendliche und für Eltern und Lehrer geben. Dr. Gabriele Schricker im Gespräch mit Ralph Pieper-Wörle

21:00 Uhr: Uferlos – das schwule Magazin

22:00 Uhr: A vez do Brasil

FREITAG, 06. Oktober 2017: UKW-Programm von 16-21.00 UHR

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Erich

17:00 Uhr: Gerechtigkeit und Klimaschutz

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Kulturmagazin – (Thilo) Thema: Wir fragen heute unter anderem: Was ist los in Winzerla? Das ist jener Plattenbau-Stadtteil von Jena, in dem sich die führenden Köpfe des NSU gefunden haben.

20:00 Uhr: Szenische Lesung mit Victoria Mali – 1. Sendung

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

Über DAB+ und im Livestream hören Sie: Kabarett und Kleinkunst

22.00-24.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise