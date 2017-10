AUFSTAND DER FARBEN: Die Oktoberausstellung im Eine Welt Haus präsentiert den syrischen Künstler Ibrahim Barghoud. Morgen wird die Ausstellung ab 16.00 Uhr eröffnet.

Ebenfalls im Eine Welt Haus finden jeden Dienstag Beratungen zum Asyl- und Ausländerrecht statt. Anmeldung ist um 17.30 Uhr.

Die in Jerusalem geborene Friedensaktivistin Judith Bernstein beleuchtet im Gasteig die Rolle Jerusalems im Palästina Konflikt aus eigener Erfahrung. Wie bereits am Freitag berichtet, wurde die Veranstaltung erst per Gerichtsbeschluss durchgesetzt. Der Eintritt ist frei. Im Gasteig am Rosenheimer Platz. Beginn ist 19 Uhr.

Ab 16.00 Uhr gibt es im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlinger Str. 7 Rechtsberatung für Kinder und Jugendlich

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Der Rio-Filmpalast zeigt das Drama „Jugend ohne Gott“ um 17:45 Uhr, eine moderne Neuinterpretation von Horváths Klassiker.