Im EineWeltHaus wird gerade die Ausstellung »Aufstand der Farben« von Ibrahim Barghoud gezeigt. Farbenfroh malt er in in Acryl und Öl gegen die Kriegsgräuel an. Die Ausstellung ist von 9 – 23 Uhr in der Schwanthalerstr. 80 zu sehen.

„Politik aktuell“ heißt es um 10.45 Uhr im Einstein 28. Der Politologe Paul Kleiser informiert über das aktuelle politische Geschehen und über brisante Themen der Innen- und Außenpolitik. 10.45 Uhr in der Einsteinstr. 28.

Eine unabhängige und persönliche Patientenberatung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und vieles mehr erhalten Sie im Gesundheitsladen München, Waltherstr. 16a, zwischen 10 und 13 Uhr.

ISIS, Refugees and Guns – How the West goes to war in the Middle East – and then blames Islam. Den Vortrag der Gesellschaft für Außenpolitik mit Dr. Robert Fisk vom Independent gibt’s in englischer Sprache im Museum Fünf Kontinente, Maximilianstr. 42, um 19:00 Uhr.

„Ein demokratisches Muss“ heißt es in der Seidlvilla. Es geht um die Besetzung der Wahllisten nach Parité-Regeln. Auf der Podiumsdiskussion des Vereins für Fraueninteressen diskutieren Vertreterinnen von Landtagsparteien über Geschlechtergereichtigkeit in Parteien und Parlamenten. Los geht’s in der Seidlvilla am Nicolaiplatz 1b um 19 Uhr.