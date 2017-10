Veranstaltungstipps für Donnerstag

Veranstaltungstipps

Im Amerikahaus geht es bei der Lesung von Walt Whitman`s abenteuerlichem Leben des Jack Engle um den Kampf zweier Waisenkinder mit einem bösen Anwalt. Ab 19 Uhr.

Um CO2-Emissionshandel versus Nutzung Regenerativer Energien – wieso versus, fragt man sich – geht es bei der Diskussion in Sachen Klimaherbst u.a. mit Staatsrat Dr. Heubisch im Gymnasium Dr, Überreiter ab 19 Uhr.

Unser Dokufilmtipp: Das Arena Filmtheater zeigt um 19:15 Uhr den

Dokumentarfilm: DAS GRÜNE GOLD. Der Film zeigt eindringlich die verheerenden Folgen von Landraub für unzählige Menschen in Äthiopien.

Puppentheater at it`s best ab 20 Uhr: … im Marionettentheater Kleines Spiel.wird nach dem gleichnamigen Hörspiel von Günter Eich „Geh nicht nach Kuwehd“ gezeigt…

Hiphopper treffen sich umsonst um 8 in der Glockenbachwerkstatt zur öffentlichen Impro und Battle.

Retrobluesrock aus der Schweiz erklingt in der Freiheizhalle, wenn Graveyard mit knarzender Lederjeans ab 8 freibeuterisch die Bühne entern.

Zur selben Zeit gibt’s allerfeinsten afrikanischen Soul von und mit der wunderbaren ghanaischen Sängerin Y`àkoto in der Muffathalle.

Das Konzert beißt sich natürlich mit der kaum minderbegabten deutschen Soul-Divqa Leslie Cio, die es mit TV-Auftritten in die Bundesliga geschafft hat und ab halb 10 das Strom verzaubert.