Im Gasteig finden derzeit die Afrikanischen Filmtage statt. Um 18 Uhr läuft „I still hide to smoke“. Achtung, im französischen Original mit englischen Untertiteln. Das Hammam ist der Ort, an dem Frauen in Algier unter sich sein können. Hier wird gelacht, geweint, gesungen und getanzt. Ein feministischer Film ohne Taboos.

Ebenfalls um 18 Uhr gibt es im Einstein 28 einen Vortrag über „1984“ von George Orwell. Philipp Imhof spricht über die literarischen Warnungen vor den Gefahren autoritärer Herrschaft.

Das Rio zeigt um 20 Uhr 30 den Film „Die Nile Hilton Affäre“. Kairo im Jahr 2011: Die ägyptische Hauptstadt ist in der Hand der Reichen und Mächtigen, das Leben ist geprägt von Korruption und Dekadenz, die Revolution steht kurz bevor. Als in der Luxussuite des Hotels Nile Hilton die Leiche einer bekannten Sängerin gefunden wird, soll der Polizist Noredin (gespielt von Fares Fares) die Ermittlungen übernehmen. Noredin stellt schnell fest, dass das, was nach einem Verbrechen aus Leidenschaft aussieht, in Wahrheit eine Straftat ist, in die die Elite des Landes involviert zu sein scheint. Doch bevor er überhaupt richtig mit seinen Ermittlungen beginnen kann, wird der Fall als Selbstmord abgestempelt und zu den Akten gelegt. Da bekommt Noredin von der mysteriösen Gina (gespielt von Hania Amar) einige neue Hinweise und ermittelt fortan auf eigene Faust.