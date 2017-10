Herzlichen glückwunsch zum Geburtstag

uns selbst.

Radio LORA München hat heute, 08. Oktober Geburtstag.

Zugegeben, schon am 4. Oktober 1993 haben wir 26 Minuten gesendet, bevor wir durch eine einstweilige Verfügung gestoppt wurden. 4 Tage später hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof uns das Mikrofon dann endgültig frei gegeben. .

Und somit ist seit 24 Jahren Ihr freier Radiosender LORA München mit Politik, Kultur und Ökologie ON AIR.

Wir sind Montag bis Donnerstags von 16 bis 24 Uhr und Freitags von 16 bis 21 Uhr auf UKW 92,4 MHz in und um München zu hören.

Auf DAB+ sind wir Mo. bis Do. von 01 bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr zu empfangen.

Im Internet können Sie uns 24 Stunden unter www.lora924.de hören.

Über 250 ehrenamtliche Mitarbeiter in über 40 Redaktionen sorgen für den täglichen Sendebetrieb.

Viele RadiohörerInnen glauben, dass LORA Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten ARD/ ZDF Deutschlandradio Beitragsservice bekommt. Dem ist leider nicht so!

Lora finanziert sich durch Ihre Spenden und der Unterstützung durch die Mitglieder des Fördervereines.

Sollten Sie hin und wieder an LORA denken, zögern Sie bitte nicht uns eine kleine Spende zukommen zu lassen. Jetzt und einfach geht das über diesen Link: https://www.spendenportal.de/geldspenden/projekt/13812 [Bildnachweis: Dieter Sz]