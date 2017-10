Samstag:

Im Burgerhaus Unterschleißheim beginnt um 10 der Gesundheitstag mit allen möglichen Therapeuten, Dottores, Wunderheilern, Selbsthilfegruppen und echten Helfern…, Schwerpunktthema im 10.Jahrgang die Kindergesundheit und SeniorInnen über 60.

Die harten Zeiten der gaymäßigen Postliberalisierung beschreibt der Dokufilm Political Animals von Jonah Markowitz, den im Rahmen des Queer Filmfestivals das Neue Maxim um 14 Uhr 15 zeigt.

In der Werkbox 3 beginnt um 17 Uhr das Offene Wochenende, eine Gemeinschaftsausstellung mit Comics, Drucken, Kunst im Öffentlichen Raum, u.a. von Stefanie Schmitz, Lothar Witt, Anja Kirsten Klein und Harald Peters.

Im Rahmen der Langen Museennacht besuchen die Gamskrampler zwischen Bavarica und satirischer Kleinkunst das Alpine Museum. Start um 19 Uhr.

Im Pathos beginnt um 8 The Artist Club, Musik trifft Bilder in allen Variationen, eine echte optisch-akustische Wundertüte.

Eine Lesung: Aus dem autobiographischen Roman „Die Welt im Rücken“ eines bipolar gestörten Autors, nämlich Thomas Melle, liest ab 20 Uhr Martin Pfisterer in La Cantina.

Das What`s my Age again – Festival im Feierwerk umfasst diverse Punkpop und Indierockacts – ebenso stylish wie schwitzig kommen daher die Sandlotkids, Cadet Carter, Nico Laska, Cold Reading, und Things That Need To Be Fixed, alles zusammen für nur 16 €.

Sonntag

…und auch Montag zeigt das Monopol-Filmtheater den realgrusligen Dokufilm Pre-Crime über eine Software, die behauptet, Verbrechen vor ihrer Verübung vorauszusehen jeweils um 17 Uhr 15.

In der Pasinger Fabrik ist ab 19 Uhr der Regisseur, Trickster und Tausendsassa Andreas Wessels mit seinem Programm Beat the Gravity zu Gast. Unvorhersehbar gut!

Philosophisch Tilman Steiners Lesung ab halb 8 in der Mohr-Villa trägt den Titel: „Die Vernunft der Schönheit und die Unvernunft der Rationalität.“

On Top of the Genre: Wirklich absolut großartigen HipHop aus Rhode Island bringt Sage Francis ab 8 ins Feierwerk, B.Dolan ist der Support-Act.

Bei Imam Baildi vereinigen sich Bouzouki und Electric Swing mit Mambo Hop. Im Milla ab 8 zum Zehnjährigen.

Montag

Ein gnadenlos-düsteres Sozialdrama aus New Delhi gibt es im Werkstattkino zu sehen: Ein Junge namens Titli, ab 17.45 Uhr.

Über den diesbezüglichen, sehr wichtigen Bürgerentscheid am 5.11. informieren ab 7 in der Orange Bar mit Green City VertreterInnen des Volksbegehrens für die Schließung der Steinkohleverbrennung im Münchner Energiemix der Kraftwerke.

Auch um 7, in der Seidlvilla werden 44 Text-Mutmacher für eine bessere Welt präsentiert. Titel des Buches, in dem diese versammelt sind: Wer Mut sät, wird eine andere Welt ernten.

Im Backstage Club erwartet man frischen Irish Rock aus Dublin mit dem Konzert der Riptide Movement, ab 8, mit dabei Wide Eyed Boy.

Eben zur selben Zeit verbreitet Mrs. Zwirbel im Ruffini schaurig-schöne, morbide bluesgeschwängerte Wirtshausmusik.

Gute Unterhaltung!