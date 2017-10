Die Aktivisten von „Ende Gelände“ berichten über die bevorstehende Besetzung der Braunkohlebagger im Rheinischen Kohlerevier während des Klimagipfels Anfang November in Bonn. Die Vorträge informieren u?ber Hintergrund und Beteiligungsmöglichkeiten. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Veranstaltungsort ist das EineWeltHaus in der Schwanthalerstr. 80.

„Was macht unsere »Kohle« auf der Bank?“ bzw. „Wie klimagerecht sind unsere Geldanlagen?“ Darüber diskutieren Dr. Marie-Luise Meinhold von Ver.de fu?r nachhaltige Entwicklung e.G., Christoph Scope von Fossil Free Mu?nchen, Dr. Helmut Paschlau von der Umwelt-Akademie, Mathias Winkler von Geld mit Sinn!, Thomas Grimm von Ökofinanz 21 und Andrew Murphy von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung. Los geht’s um 18 Uhr an der Münchner Volkshochschule, Stadtbereich Ost, Severinstr. 6

Das bundesweit einzigartige Projekt allfabeta – Kontakt_Netz für allein erziehende Frauen mit Kindern mit Behinderung feiert sein zehnjähriges Bestehen. Ab 17 Uhr geht’s los mit Musik von blind & lame. Grußworte sprechen Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Dorothee Schiwy, Sozialreferentin der Landeshauptstadt München. Gefeiert wird im Cafe Glanz in der Sedanstr. 37.

„Wasser ist wertvoller aus Gold“ – Bergbau in Nicaragua und El Salvador: Pedro Cabezas von der entwicklungspolitischen Organisation CRIPDES in El Salvador sowie Haizel Tórrez von der Umwelt und Menschenrechtsorganisation Centro Humbold in Nicaragua berichten über die Herausforderungen des Bergbaus in der Region berichten. Beginn: 19.00 Uhr im EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80.

Im EineWeltHaus wird noch bis Ende des Monats die Ausstellung »Aufstand der Farben« von Ibrahim Barghoud gezeigt. Seit seiner Flucht hat der syrische Künstler seinen Output an Bildern vervielfacht. Farbenfroh malt er in in Acryl und Öl gegen die Kriegsgräuel an. Die Ausstellung ist von 9 – 23 Uhr in der Schwanthalerstr. 80 zu sehen.

„Politik aktuell“ heißt es um 10.45 Uhr im Einstein 28. Der Politologe Paul Kleiser informiert über das aktuelle politische Geschehen und über brisante Themen der Innen- und Außenpolitik. 10.45 Uhr in der Einsteinstr. 28.

Eine unabhängige und persönliche Patientenberatung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und vieles mehr erhalten Sie im Gesundheitsladen München, Waltherstr. 16a, zwischen 10 und 13 Uhr.