In der Evangelischen Stadtakademie München, in der Herzog-Wilhelm-Str. 24 (Nähe Sendlinger Tor) gibt es um 19:30 einen Vortrag zum Thema: Die Angst vor dem Weniger – warum uns der Konsumwandel so schwer fällt. Würden wir unseren Lebensstil allen zugestehen, müssten wir ein Vielfaches der Ressourcen unserer Erde haben. Dass wir unseren Konsum- und Lebensstil dennoch weiter steigern, ist nicht einfach dem Einzelnen und seinem Verhalten zuzuordnen. Die gesellschaftlichen Mechanismen haben vielmehr System. Dennoch hilft Psychologie die Dynamiken zu durchschauen, die hier wirksam sind. Kann sie auch helfen, die Angst vor dem Weniger zu nehmen? Der Referent des Abends, Dr. Wolfgang Schmidbauer, ist Psychoanalytiker und Autor zahlreicher Bücher. Kürzlich erschienen ist sein Buch „Raubbau an der Seele“.

Eintritt: 7 Euro

Der ADFC macht den Radverkehr zur Chefsache. Es geht um Flächengerechtigkeit im Straßenraum. Wie muss der öffentliche Raum aufgeteilt sein, damit Menschen dort gerne Fahrrad fahren (oder zu Fuß gehen)? Und wie erreicht man den dazu notwendigen gesellschaftlichen und politischen Wandel? Ob München angesichts von hunderttausenden Parkplätzen im Straßenraum, Dauerstau und Luftverschmutzung auf dem richtigen Weg ist? Um 18:00 können Sie im Verkehrszentrum Deutsches Museum, Am Bavariapark 5, mit hokarätigen Fachleuten diskutieren, als da sind: Maria Vassilakou (Vizebürgermeisterin Wien), Kirsten Pfaue (Radverkehrskoordinatorin Hamburg), Dr. Thomas Böhle (Kreisverwaltungsreferent München)

Eintritt 3€, ohne Anmeldung, barrierefrei

In dem Film: Bikes vs. Cars geht es auch wieder um‘s FahrradFahren,

um das Klima, Ressourcenvergeudung, und um Städte, die von Autos vereinnahmt und verschlungen werden. Der schwedische Film zeigt, wie Autos zur Verschärfung der globalen Umweltkrise beitragen. Das Fahrrad könnte eine Alternative sein. Die Autoindustrie jedoch investiert jährlich Millionen, um ihr Geschäft zu schützen. In diesem Film kommen Aktivisten und Denker zu Wort, die für die Fortbewegung per Fahrrad und für neue Perspektiven der Stadtplanung. Der Film wird im OmU gezeigt, im Carl-Amery-Saal im Gasteig am Rosenheimer Platz. Beginn ist 19:00 , der Eintritt ist frei.