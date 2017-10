Freihandel und globale Gerechtigkeit – Handelspolitik ökologisch und sozial gestalten. Wie das gehen soll, darüber informiert uns der Agrarökonom Karl Bär vom Umweltinstitut München im münchner zukunftssalon, Waltherstr. 29, RGB II. Stock. Los geht’s um 19:00 – 21:00 Uhr

„Bodenrecht: Gerecht oder ungerecht? Wie könnte eine gerechte Bodenordnung und –politik aussehen? Darüber diskutieren Bernadette-Julia Felsch und Detlev Sträter, beide vom Münchner Forum und Christian Stupka von der stattbau münchen GmbH. Moderation: Maximilian Heisler vom Bündnis Bezahlbares Wohnen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Orange Bar, 6. Stock, Zirkus-Krone-Straße 10.

Haiti – ein Land zwischen Klimawandel und Ausbeutung – den Diavortrag mit dem Journalisten Michael Gösele und den Fotografen Martin Steffen können Sie um 18.30 Uhr im Bildungszentrum Einstein 28 in der Einsteinstr. 28 sehen und hören.

„Inside Abschieblager“ – so heißt die Fotoausstellung, die um 19.00 Uhr im LeTRa in der Angertorstr. 3 eröffnet wird – mit Vorträgen des Bayerischen Flüchtlingsrats über die Lebensbedingungen in den Abschiebelagern und von LeTRa über die Lebens- und Wohnsituation von LGBT-Geflüchteten in den sogenannten »Ankunfts- & Rückführungseinrichtungen

Im EineWeltHaus wird noch bis Ende des Monats die Ausstellung »Aufstand der Farben« von Ibrahim Barghoud gezeigt. Seit seiner Flucht hat der syrische Künstler seinen Output an Bildern vervielfacht. Farbenfroh malt er in in Acryl und Öl gegen die Kriegsgräuel an. Die Ausstellung ist von 9 – 23 Uhr in der Schwanthalerstr. 80 zu sehen.

„Politik aktuell“ heißt es um 10.45 Uhr im Einstein 28. Der Politologe Paul Kleiser informiert über das aktuelle politische Geschehen und über brisante Themen der Innen- und Außenpolitik. 10.45 Uhr in der Einsteinstr. 28.

Eine unabhängige und persönliche Patientenberatung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und vieles mehr erhalten Sie im Gesundheitsladen München, Waltherstr. 16a, zwischen 10 und 13 Uhr.