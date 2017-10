Beginnen wir mit Theater:

Am Wochenende hat die Schauburg am Elisabethplatz nicht nur die neue Spielzeit eröffnet, sie präsentiert sich auch sozusagen in neuem Gewand und mit neuer Leitung.

„Gips oder wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte“ von Anna Woltz um 11h.

Im Metropoltheater in der Floriansmühlstr.5 gibt es um 20h „Im Auftrag des Herrn“ Eine Verneigung von Tom Waits

Das TAMS Theater in der Haimhauserstr.13a zeigt um 20.30h „Das Käthchen hab ich mir anders vorgestellt“ von Lorenz Seib

„Geh nicht nach El Kuwehd“ heißt es um 20h im Marionettentheater „Kleines Spiel“ nach einem Hörspiel von Günter Eich. Eintritt frei, Spenden sind erwünscht

Und fürs Kino gibt es noch einen Vorschlag: Um 21h im Filmmuseum „Ekel“ von Roman Polanski