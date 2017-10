MEHR DEMOKRATIE WAGEN: Volksentscheid- und Volksbefragung jetzt! Unterschreiben Sie für Direkte Demokratie!

Die in Berlin haben doch den Kontakt zu normalen Menschen längst verloren.

Was wissen denn die Politiker vom kleinen Bürger, für uns interessieren die sich doch nicht. Uns hört keiner.

Das sind die Sätze abgehängter Globalisierungs- und Einheitsopfer in Allgemeinen und zwar in beiden Teilen der Republik – der Nährboden für den Aufstieg einer rechten Partei, die auf teils reichlich primitive Weise dem Populismus frönt.

Was also tun, um die Demokratie wieder attraktiver zu machen?

Könnte es sein, dass diese Krise zugleich eine Riesenchance ist, wenn nämlich das Gros der Bürgerschaft JETZT ENDLICH anfängt, gemeinsam mit einer diesbezüglichen erklärtermaßen sehr aufgeschlossenen Jamaica-Koalition Direkrte Demokratie erlebbar zu machen, die Bürgerinnen und Bürger auch auf Bundesebene direkt entscheiden zu lassen.

Volksentscheid und Volksabstimmung auf ALLEN politischen Ebenen – warum dennn eigentlich nicht?

Braucht unsere Demokratie also jetzt mehr Vertrauen, müssen wir die 2. Stufe der Demokratie zünden, mehr Demokratie wagen – fragten wir die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V., Claudine Nierth.