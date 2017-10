Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 30. Oktober – 03. November 2017 auf der UKW-Frequenz 92.4 Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

Montag, 30. Oktober 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Lieder mit Herz, Teil 2

17.00 Uhr: Buen Vivir – Kongress – Teil 2

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Eine-Welt-Report des N-S-Forums Spezial: Heinz Schulze mit Gästen spricht über Schule in Afrika

20.00 Uhr: Rechte Strömungen in der christlichen Glaubensgemeinschaft

21.00 Uhr: Die kurdische Sendung Bernameya Kurdî – live

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Nachrichten, dannach Weltmusik Spezial mit Roland (Exotus), Ludwig (FOLK&WeltMIX) und Bernhard (Strange Fruits)

Dienstag, 31. Oktober 2017: UKW-Programm von 16-24 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ empfangbar)

16:00 Uhr: Politische Lieder

17:00 Uhr: Münchner Flüchtlingsrat – Thema: Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge – dringend gesucht und oft verweigert; Viele Arbeitgeber würden gern Flüchtlinge beschäftigen – aber oft macht ihnen die Ausländerbehörde einen Strich durch die Rechnung, indem sie den Geflüchteten keine Arbeitserlaubnis erteilt. Es gibt inzwischen aber auch viele Unternehmen, in denen Flüchtlinge eine Beschäftigung gefunden haben und dort geschätzt sind als engagierte Mitarbeiter/innen. Wir berichten in der Sendung über negative und positive Beispiele, sprechen mit einer Beraterin vom Münchner Flüchtlingsrat und stellen die Initiative „staywelcome“ vor, die sich um Arbeit für Geflüchtete bemüht.

18:00 Uhr: Das LORA Magazin. Aktuell und politisch, lokale, regionale und überregionale Themen aus Politik und Gesellschaft, mit Nachrichten des Tages um ca. 18:10

19:00 Uhr: Zusatztermin Arabische Redaktion

20:00 Uhr: Freies Radios Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21:00 Uhr: Spanien heute

22:00 Uhr: Spätnachrichten, dannach New Country Show

23:00 Uhr: Lärmministerium

Mittwoch, 01. November 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Tango mit Levent

17:00 Uhr: Soziale Welt: Bildung Wie viel Szene braucht die Stadt? Wie viel Freiräume müssen in einer Kommune vorhanden sein, um Veränderungen zu erlauben und damit zukunftsfähig zu sein? Über dieses Thema sprachen in den Kammerspielen Vertreter der freien Szene Münchens und Frankfurts, außerdem Auszug aus dem offenen Brief von Jörg Witte zur Kündigung der Atelierräume im Pathos durch das Kulturreferat und ein akustischer Vorgeschmack auf das gerade laufende SpielartFestival,

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Attac München

20:00 Uhr: Arbeitswelt im Wandel, Thema Feiertagsarbeit passend zum Feiertag erzählen ein Straßenbahnfahrer und ein Polizist wie sie die Feiertagsarbeit und Schichtarbeit mit ihren Familien vereinbaren können.

21:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Bernhard Ecker: Voraussichtlich das Bürgerbegehren zum Kohle-Ausstieg der Stadtwerke München

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

22:10 Uhr: Plattenbau, Musik nach Konzept heute: Peilsender

Donnerstag, 02. November 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Jazz Avantgarde

17:00 Uhr: Sitzung des Mieterbeirats vom 23.10.

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Tierpolitik

20:00 Uhr: Slow Food kümmert sich um das Thema Lebensmittelverpackung.

21:00 Uhr: Die Wellenreiterin

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, dannach Reggae Radio

Freitag, 03. November 2017: UKW-Programm von 16-21.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Erich

17:00 Uhr: Monatsrückblick

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin mit Thilo: Unsere Schwerpunkte sind die Buchmesse in Frankfurt und die Biennale in Venedig

20:00 Uhr: H wie Hörspiel mit Alexandra – Mit dem Hörspiel „Eine sichere Bank“ – dem vierten Teil der Euphoria- Hörspielreihe vom Autorenduo André Pohlai & Philip Bösand.

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

Über DAB+ und im Livestream hören Sie bis 24:00 Uhr:

um 21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

um 22:00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise