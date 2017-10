Die Fotoausstellung “Stadt, Land, Fluss”, die 12 sehr unterschiedliche Fotografen im Kulturzentrum Trudering, Wasserburger Landstr.32 mit ihren Objekten rund um München vorstellt, ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch im Eine-Welt-Haus in der Schwanthaler Str.80 wird eine Fotoausstellung gezeigt. Ab Mittwoch ist dort von 9 -23 Uhr bei freiem Eintritt die Wanderausstellung des Bayernforums der Friedrich-Ebert-Stiftung “Menschen in Bewegung-Gesichter der Migration” zu sehen.

Im Ökologischen Bildungszentrum in der Englschalkinger Str.166 präsentieren Gärtner von 9 – 15 Uhr die Ausstellung “Ein Korn für die Welt”, in der es um die Vielfalt des Getreides geht.

An einer Herbstferienaktion können Kinder ab 7 J. in Begleitung Erwachsener um 14 Uhr im Ägyptischen Museum teilnehmen. In einer Führung mit Praxisteil soll das Geheimnis der Hieroglyphen gelüftet werden.

Von 10 – 18 Uhr können Sie an einem Infostand in der Stadtinformationsstelle im Rathaus Mitglieder der Seniorenvertretung Münchens und Kandidaten für die Neuwahl am 26. November treffen.

In der Stadtbibliothek Sendling beim Harras lädt um 17 Uhr wieder das Sprachcafe alle, die auf zwanglose Weise Deutsch lernen wollen, ein.

Wer an Allerheiligen was zur Erheiterung möchte, sollte sich um 21 Uhr im Filmmuseum den Zeichentrickfilm “Das große Rennen von Belleville” anschauen, der zum 200. Geburtstag des Fahrrades gezeigt wird.