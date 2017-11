Woran glaubst du? – kleine Künstler ganz groß

Woran glaubst du? Eine interessante Frage nach den beiden Feiertagen diese Woche und dem bevorstehenden Wochenende. Diese Frage hat die Organisation Little Art an Kinder weitergegeben und sie gebeten Bilder von dem zu malen, woran sie glauben. Diese wurden in einem Buch abgedruckt und im Münchner Künstlerhaus ausgestellt. Interessantes Detail: Die Religion steht für die Kinder nicht an erster Stelle, wenn es ums glauben geht.

Elena Janker von Little Art erzählt uns mehr.

Autorin: Verena Auer – Beitragsart: Interview – Dauer: 10:44 Minuten

Die Bilder sind die Seelenspuren der Kinder sagt Elena Janker von Little Art. Die Ausstellung ist im Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz 8 zu sehen und sehr sehenswert. Wer einen besonderen Kindergeburtstag, einen Ausflug mit der Klasse oder anderes plant findet Informationen und Anmeldemöglichkeiten im Internet unter www.little-art.org oder schaut einfach so mal vorbei und betrachtet die Bilder.