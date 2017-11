Samstag, 04.11.2017

Auftakt der Frauenfilmreihe Bimovie 23. Im Neuen Maxim in der Landshuter Allee 33 werden Filme von Frauen aus aller Welt gezeigt. Zu Beginn gibt es um 19 Uhr „I still hide to smoke“ zu sehen.

Während des Antifa-Kongress im Münchner DGB-Haus in der Schwanthalerstraße gibt es auf der Straße eine Dauerkundgebung unter dem Motto: NIE WIEDER FASCHISMUS – NIE WIEDER KRIEG! Höhepunkt ist am Samstag zwischen 13 und 15 Uhr. Kommt vorbei und zeigt Gesicht, denn Pegida und auch die AfD haben eine Gegendemo angemeldet.

Im Zeichen der Völkerverständigung unterwegs sind die Mitglieder von Friendship Force International. Einen interessanten Vortrag dazu gibt es morgen um 15 Uhr im Eine Welt Haus.

Am Sonntag, den 05.11. können Sie:

im ligsalz 8 ab 18 Uhr eine spannende Diskussionen mit zwei Aktivist*innen aus den USA und El Salvador verfolgen. Thema: Ninguna vida es ilegal – Flucht und Migration aus zentral-amerikanischer Perspektive.

Die Münchner Friedenswochen beginnen am Sonntag mit einer Matinee zu Ehren des antifaschistischen Schriftstellers Oskar Maria Graf. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr in der Seidl-Villa.

Im Rahmen der Frauenfilmreihe Bimovie 23 können sie am 05. November „El Pacto de Adriana“ und „Chavela“ sehen. Am Montag zeigt das Festival „Siebzehn“, „Besuch von Tante Elfi“ und „The Book of Gabrielle“. Eine ausführliche Beschreibung der Filme finden sie unter www.bimovie.de

Am Montag, den 06.11., haben wir folgende Veranstaltungsvorschläge für Sie:

Der Rio-Filmpalast zeigt am Montag das Biopic Maudie über die kanadische Künstlerin Maud Lewis, die seit ihrer Kindheit an rheumatischer Arthritis leidet. Los geht es um 18.30 Uhr

Eine Stunde später beginnt in der Glockenbachwerkstatt „Bless the mic – Rap meets Poetry“.

Mehr davon gibt es ab 20 Uhr bei Poetry & Parade – der Slam- und Lesebühne in der Seidlvilla.

Viel Vergnügen!