Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 06.– 10. November 2017 auf dem Übertragungsweg UKW 92.4. Bitte einfach zu dem jeweiligen Tag scrollen!!

Montag, 06. Nov. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Reggae

17:00 Uhr: En la línea vom Ökubüro samt Radio Onda

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Forum Aktuell: Widerspruch

20:00 Uhr: International: Dt. Friedensgesellschaft – live mit Zuspielungen, Thema: Weg mit den Waffen! – Pazifismus als Konzept für eine friedliche Welt. Wir wiederholen eine Produktion vom Mai 2017. In der Sendung geht es um die Geschichte der pazifistischen Bewegung, aber auch um aktuelle Fragen, zu denen Pazfisten heute Stellung nehmen müssen. Anlaß für die Sendung ist die Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft vor 125 Jahren am 9.November 1892. Zu hören sind Ausschnitte aus einer Tagung, die Anfang des Jahres unter dem Titel „Die Zukunft des politischen Pazifismus“ in Frankfurt stattfand.

21:00 Uhr: Die kurdische Sendung Bernamaya Kurdi – live mit Azad

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion mit Sadija live

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise,

dannach Strange Fruits mit Bernhard Empl und viel Neuem aus der Folkmusik, aber auch Tom Petty, Bob Dylan und Loudon Wainwright III sind mit dabei.

Dienstag, 07. Nov. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Swing in

17:00 Uhr: Walter, Zusatztermin arabische Redaktion

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Fremde Heimat

20:00 Uhr: Freie Radios Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21:00 Uhr: L`Ora Italiana

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages

22:05 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23:00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

Mittwoch, 08. Nov. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: in der Rehe frameless 14 im Einstein spielte der Wiener Medienkünstler Stefan Juster alias Jung An Tagen. Nach seinem Konzert sprach ich mit Ihm über seine Musik und seine Filme, dazu Musik von seinen Alben Das Fest der Reichen und Äussere“

17:00 Uhr: Soziale Welt: „Übernommener Ami-Schmarrn“ ODER „Was macht der Kürbis auf dem Friedhof?“

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: ver.di Frauen

20:00 Uhr: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21:00 Uhr: Gegensprechanlage mit Fritz Letsch: MünchnerMachbarn und Volxküche „5 vor 12“ in der Georgenschwaigstr. 26 in Milbertshofen http://www.vokue-muc.de

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

dannach Daydream

Donnerstag, 09. Nov. 2017: UKW-Programm von 16-24.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Jazz Avantgarde

17:00 Uhr: Grünfunk von Greenpeace München

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: David gg. Goliath

20:00 Uhr: Inforadio Barrierefrei – Behinderte in den Medien

21:00 Uhr: Queerdenker

22:00 Uhr: Nachrichten des Tages, Programm und Veranstaltungshinweise

dannach Salsa mit Chuck Herrmann

Freitag, 10. Nov 2017: UKW-Programm von 16-21.00 Uhr

(ab 18 Uhr auch über DAB+ und Internet-Livestream empfangbar)

16:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Erich

17:00 Uhr: Unser Thema der Woche Die Schere zwischen Arm und Reich in München – wie kann gegengesteuert werden?

18:00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19:00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20:00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

Über DAB+ und im Livestream hören Sie bis 24:00 Uhr:

um 21:00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Erich, live

um 22:00 Uhr: Time For Jazz – Swing in mit Bob, live