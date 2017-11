„Alternative Energien und neue Wege: Eine Diskussion über die Auswirkungen des sogenannten „Grünen Kapitalismus“, besonders in Zentralamerika“. Das Ökumenische Büro lädt dazu ein in den „Stadtpark Olga“ in der Boschetsrieder Straße 109.

Unabhänigkeit Kataloniens oder warum Gysi und die europäische Linke den falschen Standpunkt vertreten: die Veranstaltung des Sozialistischen Forums beginnt um 19.30 Uhr im Eine Welt Haus.

Das Rumänische Filmfestival im Münchner Filmmuseum eröffnet mit einem Kurzfilm und ANIVERSAREA über das Zusammentreffen einer Großfamilie in Bukarest. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Im Rahmen der Münchner Friedenswochen wird in der KZ-Gedenkstätte Dachau um 11.00 Uhr das Projekt „Buch der Erinnerung des Bayerischen Fußballs“ vorgestellt.

Im Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstraße gibt es von 16.00-18.00 Uhr die Jugend-Schuldnerberatung für junge Leute bis 25 Jahren, die Finanzprobleme haben,

der allgemeine deutsche Fahrrad Club organisiert die Selbsthilfe-Werkstatt in der Platenstraße 4 von 17.00 bis 19:30 Uhr. Bitte Ersatzteile mitbringen.