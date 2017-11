Druck auf Koalitionsverhandlungen – Petition für Ende der Vorratsdatenspeicherung

Der Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung will Druck auf die Koalitionsverhandlungen ausüben. In einem offenen Brief an Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir von den Grünen und Christian Lindner von der FDP fordert er, das Ende der Vorratsdatenspeicherung im Koalitionsvertrag zu verankern.

Neben dem Brief an die möglichen Koalitionäre hat der Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung außerdem eine Petition gestartet. Warum jetzt haben wir Kerstin Demuth vom Verein Digitalcourage gefragt, der ebenfalls Teil des Arbeitskreises ist.

Die Petition und einen offenen Brief an Grüne und FDP unterstützen nicht nur Computer-Aktivisten sondern zum Beispiel auch Attac Deutschland, der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, die Deutsche AIDS-Hilfe, Reporter ohne Grenzen, der Deutsche Journalisten-Verband, die Humanistische Union und viele mehr.

