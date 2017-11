Samstag, 18.11.2017

Im Rahmen der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen eröffnet um 14 Uhr die Ausstellung „Ni una mas!“ der Künstlerin Maria Esther de la Vega. Zu sehen sind Bilder gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Vernissage und Ausstellung finden Am Bahnhof 2 in Unterföhring statt.

Im Eine-Welt-Haus können sie ab 21 Uhr eine musikalische Reise in den Orient machen. Eine armenische Sängerin und ein iranischer Trommler entführen sie in eine andere Kultur. Es entsteht ein musikalischer Dialog zwischen armenischen Melodien und persisch-kurdischen Rythmen. Eintritt: 5 Euro.

Im WerkstattKino gibt‘s um 20:15 Uhr „Die Liebhaberin“ zu sehen. Eine lakonische Romanze, sie sich in eine vollkommen ungeahnte Richtung entwickelt, am Surrealen vorbei ins Groteske schrammt, ohne je ins Lächerliche abzurutschen.

Am Sonntag, den 19.11.2017 können Sie:

zum Beispiel ins Kino gehen. Der Rio-Filmpalast zeigt: Simple. Eine Tragikomödie von Markus Goller. Der Film feierte am 19. Juni 2017 im Wettbewerb des Shanghai International Film Festivals seine Weltpremiere. Der Rio Filmpalast zeigt Simple am Sonntag um 16.15 und um 20.30 Uhr.

Bei Ars musica im Stemmerhof sind am Sonntag um 20 Uhr Dachschrägen & Friends zu Gast. Freuen sie sich auf ein A cappella Erlebnis mit Chance auf Überraschungen.

Für alle die schon Sonntags früh auf den Beinen sind gibt es im Einstein 28 um 11 Uhr eine Psychologische Matinee. Titel: „Machen Sie sich´s leichter!“ Ein Vortrag von Anne Lindenberg.

Am Montag, den 20.11.2017, gibt es im Rahmen der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen um 19 Uhr in der Seidlvilla einen Vortrag zum Thema: „Selbstbestimmt und frei von Gewalt leben – für Frauen eine Utopie?“ Dabei wird auch die Arbeit von Terre des Femmes vorgestellt.

Einen lockeren Stammtisch veranstaltet das Netzwerk gewaltfreie Kommunikation München. Wenn sie sich dafür interessieren, kommen sie am Montag einfach um 18 Uhr in die Weltwirtschaft im Eine-Welt-Haus. Der Eintritt ist frei.

Um 20 Uhr gibt es im gleichen Gebäude – allerdings im großen Saal – eine Lesung aus „Steine in meiner Hand“. Wer schon den ersten Roman von Kaouther Adimi gut fand, mag vielleicht auch sein neustes Werk. Finden sie es heraus, der Eintritt kostet 3 Euro.

Am Montag beginnt außerdem das 37. internationale Festival der Filmhochschule München. In nur fünf Tagen laufen 44 Studentenkurzfilme von vielen verschiedenen Filmhochschulen. Zusätzlich gibt es ein Vortrags- und Diskussionsprogramm im Roten Kino der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Mehr Infos gibt es unter www.filmschoolfest-munich.de