Ticketfrei spart CO2 – Neue Tarifstruktur oder Gebührenlösung? Der Kreisjugendring hat in einer Befragung herausgefunden, dass neben der Belastung durch Münchens extreme Mieten es die hohen Kosten für die Mobilität sind, die junge Menschen am meisten belasten. DIE LINKE hat dazu einen Vorschlag per Stadtratsantrag gemacht: alle Nutznießer, d.h. alle Haushalte im MVV-Gebiet zahlen eine Gebühr – sozial abgestuft, versteht sich. Auch die Beherbergungsbetriebe und alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen zahlen. Gäste sind eingeladen, das spart Kontrollen und Automaten. Es sprechen: Alexander Freitag, Geschäftsführer MVV Münchner Verkehrsverbund und Brigitte Wolf, Stadträtin der Linken. Im Eine Welt Haus ab 19.00 Uhr.

Im Rahmen der Münchner Friedenswochen geht es nochmal um Migration aus Zentralamerika in die USA: Dort wurde zur Amtszeit Obamas ergebnislos über eine Einwanderungsreform debattiert. Währenddessen stiegen die Deportationen nach Zentralamerika auf Rekordhöhen. Die Grenze wurde undurchlässiger, die Routen durch Mexiko noch gefährlicher. Ebenfalls im Eine-Welt Haus um 18.00 Uhr.

Christian Ude spricht bei den Jüdischen Kulturtagen um 19.00 Uhr im Gasteig über Kurt Eisner: Anlässlich des 150. Geburtstags des ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern wird Alt-Oberbürgermeister Christian Ude in einem Vortrag an den jüdischen Politiker, Journalisten und Revolutionär erinnern. Mit Magnus Brechtken, dem stellvertretenden Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, geht er anschließend der Frage nach, welchen Stellenwert die jüdische Identität von Politikern, vor allem in der Außenwahrnehmung, einnimmt. In der Black Box um 19.00 Uhr.

Die wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt in der Mohr-Villa findet von 17.30 bis 19.30 Uhr statt.

Im Jugendinformationszentrum JIZ gibts jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche.

Der Rio-Filmpalast zeigt um 20.30 Uhr die Tragikomödie SIMPEL von Markus Goller.