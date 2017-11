Im Lernzentrum für Flüchtlinge in der Stadtbibliothek Westend , Schießstättstr. 20 kann man von 10 – 12 Uhr kostenlos “ Deutsch lernen am Computer in 50 Sprachen”.

Im Forum2 im Olympiadorf, Nadistr. 3 wird um 15 Uhr das Kinderstück “Ayda,Bär und Hase” aufgeführt.

Für Jugendliche läuft um 15:30 im LiteraKino der Stadtbibliothek am Gasteig “Das Tagebuch der Anne Frank”.

Ein Infoabend unter dem Titel ”Krankheit, Krankenhaus- und andere Katastrophen” im Haus Dorothee, St. Michael-Str.88 in Berg-am-Laim richtet sich an alleinerziehende Frauen und Männer. Zeit: 17:30 -19:00.

Unter dem Titel “Einfach kindisch!” gibt es um 19 Uhr im Alten Rathaussaal , Marienpl.15, Lustiges und Nachdenkliches aus und über Kinderliteratur für Erwachsene, gelesen von Stefan Wilkening, musikalisch begleitet von Maria Reiter und ihrem Akkordeon.

In der Gaststätte Hans Mielich, Hans-Mielichstr. 22 berichtet um 19 Uhr Eva Bullig-Schröter, Bündnis90/Die Grünen aus dem Bundestagsausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Um 19 Uhr können Sie in der Musikhochschule an der Arcisstraße kostenlos einem Lieder- und Arienkonzert lauschen,

und wer Blues mag, sollte zum Fish’n Blues Special in die Glockenbachwerkstatt kommen, wo es ab 19:30 Fisch und ab 20:30 kostenlos Livemusik mit Muddy What gibt.