Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 27. Nov. – 01. Dez. 2017, auf UKW 92.4

MONTAG, 27. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik rund um den Kopf, Teil 1, Lieder mit Gesicht oder Teilen des Gesichtes im Titel

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Diskussionsveranstaltung mit Frank Deppe 1917 – 2017 Revolution und Gegenrevolution

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

20.00 Uhr: LORA international: Die verschiedenen Gesichter der Entwicklungszusammenarbeit

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschl. EXOTUS

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Die Schere zwischen Arm und Reich in München und wie entgegengewirkt werden kann

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Die Schere zwischen Arm und Reich in München und wie entgegengewirkt werden kann

10.00 Uhr: Lora Kultur: Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstlersozialnetzwerks

11.00 Uhr: poesie-Magazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Die Schere zwischen Arm und Reich in München und wie entgegengewirkt werden kann

14.00 Uhr: Lora Kultur: Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstlersozialnetzwerks

15.00 Uhr: poesie-Magazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 28. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Internationale Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Panafrika – Thema: Situation von Geflüchteten und die dadurch entstandene Versklavung von Schwarzen Menschen in Lybien. Und: Aktion „Straßenumbennenungfest“ in Bogenhausen am 9.12. ab 18 Uhr/ Organisiert vom AKPM und München Postkolonial

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Redakcja POLONIUM – Thema: Untersuchungskommission zu Amber Gold und OLT Express im polnischen Parlament

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach Munich Masala

Masala ist das indische Wort für Gewürzmischung. DJ SanJay stellt unter diesem Motto interessante musikalische Rezepte, aus dem nahen und fernen Orient, für eine musikalisch würzige Radiosendung zusammen mit aktuellen Songs, Tipps und kulturellen Highlights aus Asien. Sie hören Bollywood, Asian-Dub, Bhangra, Desi-Pop und orientalische Musik.

23.00 Uhr: Hillibilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik rund um den Kopf, Teil 1, Lieder mit Gesicht oder Teilen des Gesichtes im Titel

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Diskussionsveranstaltung mit Frank Deppe – 1917 – 2017 Revolution und Gegenrevolution

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

05.00 Uhr: LORA international: Die verschiedenen Gesichter der Entwicklungszusammenarbeit

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Musik rund um den Kopf, Teil 1, Lieder mit Gesicht oder Teilen des Gesichtes im Titel

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Diskussionsveranstaltung mit Frank Deppe – 1917 – 2017 Revolution und Gegenrevolution

10.00 Uhr: EXOTUS

11.00 Uhr: EXOTUS

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Forum aktuell: Open Source Magazin

14.00 Uhr: LORA international: Die verschiedenen Gesichter der Entwicklungszusammenarbeit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 29. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Lieder rund um den Kopf, Teil 2, Lieder mit Gesicht oder Teilen des Gesichtes im Titel

17.00 Uhr: Soziale Welt: Bewegtes Lernen. Den Schwerpunkt der Sendung bildet das Thema Weiterbildung. Wir sprachen mit Prof. Werner Michl über Lernen unter freiem Himmel, mit dem Schulleiter Dieter Link über seine Erfahrungen mit Outdoor-Trainings und der GEW-Sekretärin Gabriele Albrecht-Thum über die Arbeitsbedingungen von Referentinnen und Referenten öffentlich geförderter Seminare

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach: Kontraste mit Hörerresonanz

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Internationale Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Panafrika – Thema: Situation von Geflüchteten und die dadurch entstandene Versklavung von Schwarzen Menschen in Lybien. Und: Aktion „Straßenumbennenungfest“ in Bogenhausen am 9.12. ab 18 Uhr/ Organisiert vom AKPM und München Postkolonial

05.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

06.00 Uhr: Redakcja POLONIUM – Thema: Untersuchungskommission zu Amber Gold und OLT Express im polnischen Parlament

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Internationale Entwicklungszusammenarbeit der Stadt München

10.00 Uhr: Munich Masala

Masala ist das indische Wort für Gewürzmischung. DJ SanJay stellt unter diesem Motto interessante musikalische Rezepte, aus dem nahen und fernen Orient, für eine musikalisch würzige Radiosendung zusammen mit aktuellen Songs, Tipps und kulturellen Highlights aus Asien. Sie hören Bollywood, Asian-Dub, Bhangra, Desi-Pop und orientalische Musik.

11.00 Uhr: Hillibilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Panafrika – Thema: Situation von Geflüchteten und die dadurch entstandene Versklavung von Schwarzen Menschen in Lybien. Und: Aktion „Straßenumbennenungfest“ in Bogenhausen am 9.12. ab 18 Uhr/ Organisiert vom AKPM und München Postkolonial

14.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

15.00 Uhr: Redakcja POLONIUM – Thema: Untersuchungskommission zu Amber Gold und OLT Express im polnischen Parlament

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 30. November 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder: 50 Jahre TRIKONT: Musik, Krawall und schöne Künste

17.00 Uhr: Spektrum: Bewegung Begegnung Beziehung

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Klimaschutz

20.00 Uhr: Über-Leben

21.00 Uhr: Wellenreiterin: Sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen im Krieg

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – danach: Reggae Radio

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Lieder rund um den Kopf, Teil 2, Lieder mit Gesicht oder Teilen des Gesichtes im Titel

02.00 Uhr: Soziale Welt: Bewegtes Lernen. Den Schwerpunkt der Sendung bildet das Thema Weiterbildung. Wir sprachen mit Prof. Werner Michl über Lernen unter freiem Himmel, mit dem Schulleiter Dieter Link über seine Erfahrungen mit Outdoor-Trainings und der GEW-Sekretärin Gabriele Albrecht-Thum über die Arbeitsbedingungen von Referentinnen und Referenten öffentlich geförderter Seminare

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Auf Kante genäht

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: Soziale Welt: Bewegtes Lernen. Den Schwerpunkt der Sendung bildet das Thema Weiterbildung. Wir sprachen mit Prof. Werner Michl über Lernen unter freiem Himmel, mit dem Schulleiter Dieter Link über seine Erfahrungen mit Outdoor-Trainings und der GEW-Sekretärin Gabriele Albrecht-Thum über die Arbeitsbedingungen von Referentinnen und Referenten öffentlich geförderter Seminare

10.00 Uhr: Kontraste mit Hörerresonanz

11.00 Uhr: Kontraste mit Hörerresonanz

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Auf Kante genäht

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 01. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Soziale Menschenrechte in Deutschland

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: Diesmal erfahren Sie, was Sie im Blauen Land erwartet und wir blicken hinter die Kulissen des neuen Gärtnerplatz-Theaters

20.00 Uhr: Victoria Mali – Literatur

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder: 50 Jahre TRIKONT: Musik, Krawall und schöne Künste

02.00 Uhr: Spektrum: Bewegung Begegnung Beziehung

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Klimaschutz

05.00 Uhr: Über-Leben

06.00 Uhr: Wellenreiterin: Sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen im Krieg

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Jazzlieblinge

09.00 Uhr: Spektrum: Bewegung Begegnung Beziehung

10.00 Uhr: Spanische Nachrichten – danach: Reggae Radio

11.00 Uhr: Reggae Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Klimaschutz

14.00 Uhr: Über-Leben

15.00 Uhr: Wellenreiterin: Sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen im Krieg

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: Diesmal erfahren Sie, was Sie im Blauen Land erwartet und wir blicken hinter die Kulissen des neuen Gärtnerplatz-Theaters

20.00 Uhr: Victoria Mali – Literatur

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

22.00 – 24.00 Uhr: Jazzlieblinge mit Denise