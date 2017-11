TRIKONT wird 50

http://www.feierwerk.de/konzert-kulturprogramm/detail/2017-11-30-trikont-wird-fuenfzig/

Am Dienstag, den 28. November wird es im LORA-Magazin zwischen 18 und 19 Uhr einen Beitrag über das Trikont-Jubiläum geben.

Am Donnerstag, den 30. November um 16 Uhr beschäftigt sich die Sendung „Politische Lieder“ mit dem Verlag Trikont und seinen 500 musikalischen Veröffentlichungen. Achim Bergmann wird aus der Verlagsgeschichte erzählen. Die Musik stammt unter anderem von der allerersten Langspielplatte „Wir befreien uns selbst“.

LADIES & GENTLEMEN

TRIKONT DAS WAHRSCHEINLICH ÄLTESTE INDEPENDENT-LABEL WORLDWIDE WIRD FÜNFZIG.

Und das wollen wir feiern. Am 30. November in München in der Hansa 39 und im Feierwerk Farbenladen. Im Farbenladen wird Franz Dobler aus „Die Trikont-Story. Musik, Krawall und andere schöne Künste“ lesen, eine kleine Ausstellung wird zu sehen sein und COCONAMI und ERIC PFEIL werden spielen. In der Hansa 39 sind dann dabei: ATTWENGER, EXPRESS BRASS BAND, MRS.ZWIRBL, ZITRONEN PÜPPIES.

Vierhundertzweiundneunzig (492) CDs, Platten und in früheren Zeiten auch noch Kassetten haben wir bis heute veröffentlicht. Und das ging so:

Ende der 60iger Jahre wurde TRIKONT als Buch-Verlag gegründet, in einer Zeit, in der der Wunsch nach einem anderen Leben, nach freier Öffentlichkeit und Veränderung bei vielen immer drängender wurde. Bald allerdings war in diesen Zeiten des Umbruchs klar, dass, wollte man die Menschen wirklich erreichen und mitreißen, Musik unverzichtbar ist. Und auch heute noch sind wir überzeugt, dass keine Kunst ausdrucksstärker, erfolgreicher und potentiell demokratischer ist als Populärmusik – in keiner anderen Kunst konnten und können sich Leute intensiver und direkter ausdrücken. Deshalb machen wir immer noch Musik und deshalb haben seit unseren Anfängen diese vierhundertzweiundneunzig Tonträger das Trikont-Haus in München-Obergiesing verlassen. Musik von Künstlern, die erfolgreich auf ihre Eigenart bestehen, sich ihren Eigensinn bewahren, was zu sagen und zu singen haben und in vielen unterschiedlichen Genres zuhause sind. Und nicht zu vergessen unsere vielen, vielen Sampler die ganz unterschiedlich klingende Geschichten aus der heimischen und weltweiten Populärmusik erzählen, und ihr etwas von ihrer Leidenschaft und Würde zurückgeben und uns mehr zeigen als eine grell bemalte Oberfläche. „Klingt gut“, ist uns immer schon zu wenig Begründung für unser Interesse an Musik. Wir suchen den Klang hinter den Tönen, die Geschichte hinter der Fassade und die Energie und Entschlossenheit hinter jeder unserer Veröffentlichungen. Wir behaupten, dass viele Menschen ganz unterschiedliche Musiken hören würden, wenn sie ihnen denn bekannt wären. Und den Diktatoren des statistischen Durchschnitts schreiben wir in ihre Bücher, dass Mehrheiten immer aus vielen Minderheiten bestehen.

Wir machen weiter.

Eva Mair-Holmes und Achim Bergmann