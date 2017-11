Zu einem Gedankenaustausch ins Hansahaus, Briennerstr.39, Rgb laden die Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung um 12 Uhr Mittag ein. Thema ist: „Das vergessene Subsidaritätsprinzip in Politik und Wirtschaft-Warum Größe nicht per se besser ist“.

Um 13:15 gibt es im kleinen Konzertsaal im Gasteig ein Mittagskonzert am Klavier.

Ebenfalls im Gasteig können um 14 Uhr Kinder ab 8 J. fantasievolle Kunstwerke aus Papier und Pappe herstellen. Die Mitmachveranstaltung „Papier trifft Papier“ ist Teil der Bücherwoche.

Deutschlernende aller Länder und jeden Alters treffen sich um 17 Uhr zwanglos und kostenlos wieder mal im Sprachcafe Deutsch in der Stadtbibliothek Sendling in der Albert-Rosshaupter-Straße beim Harras.

Zum 50. Geburtstag Neuperlachs können Sie um 18 Uhr die verlängerte Ausstellung „Neuperlachpuls“ anschauen und ab 19:30 dem kostenlosen Life-Konzert von „Greensleeves and friends“ und ihrer irischen Folkmusik zuhören, beides im Kulturhaus Neuperlach am Hanns-Seidelpl.1,

und im Stadtteilkulturzentrum Quardinistr.90 wird um 19 Uhr der engagierte Dokumentarfilm „5 vor 12“ von Leonardo di Caprio bei freiem Eintritt gezeigt.