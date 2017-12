Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 04.Dez. – 08. Dez. 2017, auf UKW 92.4

MONTAG, 04. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea – Sendung des Oeku-Bueros München

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell: live-Übertragung: „Menschenrechte in München – Quo vadis?“ – zentrale Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte im NS-Dokumentationszentrum

20.00 Uhr: LORA international: live-Übertragung: „Menschenrechte in München – Quo vadis?“ – zentrale Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte im NS-Dokumentationszentrum

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschl. Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: JazzLieblinge mit Denise

04.00 Uhr: JazzLieblinge mit Denise

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Soziale Menschenrechte

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Soziale Menschenrechte

10.00 Uhr: Lora Kultur: Diesmal erfahren Sie, was Sie im Blauen Land erwartet und wir blicken hinter die Kulissen des neuen Gärtnerplatz-Theaters

11.00 Uhr: Haidhausen liest – Bücher- und Literaturkultur im Stadtviertel

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Soziale Menschenrechte

14.00 Uhr: Lora Kultur: Diesmal erfahren Sie, was Sie im Blauen Land erwartet und wir blicken hinter die Kulissen des neuen Gärtnerplatz-Theaters

15.00 Uhr: Haidhausen liest – Bücher- und Literaturkultur im Stadtviertel

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 05. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Thema: Thema „Hunger in Afrika – wer soll das bezahlen?“ Wir hören dazu Stimmen von den Hilfsorganisationen Misereor, Oxfam und Welthungerhilfe und Auszüge aus dem Buch“ Unfair – für eine gerechte Globalisierung“ von Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: L´ORA Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard n Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea – Sendung des Oeku-Bueros München

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Forum aktuell: „Menschenrechte in München – Quo vadis?“ – zentrale Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte im NS-Dokumentationszentrum

05.00 Uhr: LORA international: „Menschenrechte in München – Quo vadis?“ – zentrale Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte im NS-Dokumentationszentrum

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: En la linea – Sendung des Oeku-Bueros München

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fuits

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Forum aktuell: „Menschenrechte in München – Quo vadis?“ – zentrale Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte im NS-Dokumentationszentrum

14.00 Uhr: LORA international: „Menschenrechte in München – Quo vadis?“ – zentrale Veranstaltung der Münchner Tage der Menschenrechte im NS-Dokumentationszentrum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 6. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt: Bildungslandschaften in Bewegung – Gesellschaftliche Veränderungen haben immer auch Veränderungen in den Bildungsinstitutionen zur Folge. Hören sie dazu Frau Brandmaye vom Schulreferat über inklusive Leben und Lernen in Münchener Kitas und Schulen, Frau Faragó und Frau Kraft über die Veränderungen an der MVHS in den Bereichen SeniorenVolkshochschule und Berufliche Bildung und Tina und Tomas, beide im Vorstand eines Vereins, der eine freie demokratische Schule nach dem SudburyModell in München gründen will.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Frauen in der Politik. Nach der Bundestagswahl 2017 sind die Frauen alarmiert: Der Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag geht auf unter 31 Prozent zurück. Von einer Parité in der Politik sind wir damit so weit entfernt wie zuletzt 1998. Wir hören Auszüge einer Veranstaltung, vom Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten, wo die Gründe dieses Wahlergebnisses analysiert werden.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Thema: Thema „Hunger in Afrika – wer soll das bezahlen?“ Wir hören dazu Stimmen von den Hilfsorganisationen Misereor, Oxfam und Welthungerhilfe und Auszüge aus dem Buch“ Unfair – für eine gerechte Globalisierung“ von Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller

05.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

06.00 Uhr: L´ORA Italiana

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard n Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Thema: Thema „Hunger in Afrika – wer soll das bezahlen?“ Wir hören dazu Stimmen von den Hilfsorganisationen Misereor, Oxfam und Welthungerhilfe und Auszüge aus dem Buch“ Unfair – für eine gerechte Globalisierung“ von Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller

14.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

15.00 Uhr: L´ORA Italiana

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 07. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele: Wissenschaft Kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – danach: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt: Bildungslandschaften in Bewegung – Gesellschaftliche Veränderungen haben immer auch Veränderungen in den Bildungsinstitutionen zur Folge. Hören sie dazu Frau Brandmaye vom Schulreferat über inklusive Leben und Lernen in Münchener Kitas und Schulen, Frau Faragó und Frau Kraft über die Veränderungen an der MVHS in den Bereichen SeniorenVolkshochschule und Berufliche Bildung und Tina und Tomas, beide im Vorstand eines Vereins, der eine freie demokratische Schule nach dem SudburyModell in München gründen will.

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Frauen in der Politik. Nach der Bundestagswahl 2017 sind die Frauen alarmiert: Der Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag geht auf unter 31 Prozent zurück. Von einer Parité in der Politik sind wir damit so weit entfernt wie zuletzt 1998. Wir hören Auszüge einer Veranstaltung, vom Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten, wo die Gründe dieses Wahlergebnisses analysiert werden.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt: Bildungslandschaften in Bewegung – Gesellschaftliche Veränderungen haben immer auch Veränderungen in den Bildungsinstitutionen zur Folge. Hören sie dazu Frau Brandmaye vom Schulreferat über inklusive Leben und Lernen in Münchener Kitas und Schulen, Frau Faragó und Frau Kraft über die Veränderungen an der MVHS in den Bereichen SeniorenVolkshochschule und Berufliche Bildung und Tina und Tomas, beide im Vorstand eines Vereins, der eine freie demokratische Schule nach dem SudburyModell in München gründen will.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Frauen in der Politik. Nach der Bundestagswahl 2017 sind die Frauen alarmiert: Der Anteil weiblicher Abgeordneter im Bundestag geht auf unter 31 Prozent zurück. Von einer Parité in der Politik sind wir damit so weit entfernt wie zuletzt 1998. Wir hören Auszüge einer Veranstaltung, vom Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten, wo die Gründe dieses Wahlergebnisses analysiert werden.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 08. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele: Wissenschaft Kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Radiokids

10.00 Uhr: Spanische Nachrichten – danach: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele: Wissenschaft Kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing in