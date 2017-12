Im Rahmen der Münchner Tage der Menschenrechte findet heute (04.12.) im NS-Dokumentationszentrum die zentrale Podiumsveranstaltung statt.

Menschenrechte München – Quo vadis?

Diskutiert wird die Frage, wie die Erinnerung an die NS-Zeit mit der Arbeit für Menschenrechte in Zusammenhang zu bringen ist. Am Beispiel der Stadt Wien lässt sich zeigen, wie kommunale Menschenrechtsarbeit real gestaltet werden kann. Welche konkreten Schritte braucht es möglicherweise auf dem Weg zu einer Menschenrechtsstadt München?

Es referieren und diskutieren:

Helga Riedl, Projektleiterin im Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg – über den Zusammenhang von NS-Erinnerung und Menschenrechtsarbeit in Nürnberg

Shams Asadi, Menschenrechtsbeauftragte und Leiterin des Menschenrechtsbüros der Stadt Wien – über die Menschenrechtsstadt Wien, Prozesse und aktueller Stand

Kai Schäfer vom Nord-Süd-Forum München und dem Arbeitskreis Münchner Tage der Menschenrechte

Moderatorin: Laura Pöhler (Lektorin Claudius Verlag München)

Heute, 04.12.2017, Beginn 19 Uhr, Eintritt ist frei

LORA München überträgt live von 19 – 21 Uhr.



Zu hören auf der UKW-Frequenz 92,4, im Münchner Kabel auf 96,75, auf DAB+ und im Livestream.

Die Live-Übertragung und unsere mediale Begleitung der Münchner Menschenrechtstage wird unterstützt von: