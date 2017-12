„Rente für Gefangene“ endlich umsetzen!

Am heutigen Mittwoch hat die Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder (ASMK) in Potsdam begonnen. Auf der Agenda steht auch das Thema „Einbeziehung der Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten in die Rentenversicherung“. Martin Singe vom Komitee für Grundrechte und Demokratie setzt sich seit vielen Jahren dafür, dass das geschieht. Er fordert vom Gesetzgeber, das seit 1977 versprochene Bundesgesetz endlich zu erlassen.

Wir haben mit ihm über die Thematik gesprochen und wollten zunächst von ihm wissen, woran es liegt, dass Gefangene nicht in der Rentenversicherung sind.