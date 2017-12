Gelungene Entwicklungszusammenarbeit in Afrika – wie könnte diese aussehen?

Radio LORA München beschäftigt sich in einer sechs-teiligen Radio-Reihe mit der internationalen und speziell der deutschen Entwicklungspolitik. Hat diese tatsächlich eine Verbesserung der Lebensumstände der gut 1,1 Milliarden Menschen auf dem afrikanischen Kontinent im Sinn oder geht es um Macht, Einfluss und Geld? Welche Ziele verfolgen EU und Deutschland? Sind es die richtigen Ansätze, um der afrikanischen Bevölkerung ein Leben in Frieden und Wohlstand zu ermöglichen?

Diese und andere Fragen stehen im Fokus der Sendereihe. Nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten wie z.B. faire Handelsbedingungen und sozialverträgliches, klima- und umweltfreundliches Wirtschaften werden dabei genauso thematisiert, wie grobe Fahrlässigkeit von politischer und wirtschaftlicher Seite.

Diese Sendereihe wird unterstützt vom Katholischen Fonds für weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Mission EineWelt aus Mitteln der Evang. Luth. Kirche in Bayern

Sendung 1: Hilfe für Afrika – wie kann diese aussehen?

Neben finanzieller Hilfe kann Entwicklungsarbeit und Unterstützung der Menschen in Afrika auch andere Formen annehmen. Einige Facetten beleuchtet diese Sendung. Von Projektunterstützung durch Organisationen wie Misereor, über Vereine, die sich regional vor Ort engagieren, bis hin zu Bildungsarbeit und Konsum in Deutschland. (Länge: 49 Min)

Sendung 2: Hunger in Afrika – wer soll das bezahlen?

Über 20 Millionen Menschen sind am Horn von Afrika, im Jemen und Nigeria vom Hungertod bedroht, berichtet das Bundesentwicklungsministerium. Für die Beseitigung der internationalen Armut sind weltweit genug finanzielle Mittel vorhanden, bekräftigen der Präsident der Weltbank, der Generalsekretär der Vereinten Nationen und anerkannte Wissenschaftler immer wieder. Warum gelingt es uns dann nicht und was müsste sich ändern?

Hören Sie hierzu Stimmen von den Hilfsorganisationen Misereor, Oxfam und Welthungerhilfe. Außerdem gibt es Auszüge aus dem Buch „Unfair – für eine gerechte Globalisierung“ von Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller. (Länge: 42 Min)