Gelebte Demokratie – freie demokratische Schulen

Freien demokratischen Schulen liegt das Konzept des selbstbestimmten Lernens zugrunde, das setzt auf der einen Seite Vertrauen in die Orientierungsfähigkeit junger Menschen voraus, wird auf der anderen Seite von den Erkenntnissen der Hirnforschung gestützt. Wir lernen dann am besten und damit auch am effizientesten, wenn wir unserer intrinsischen Motivation, der Motivation von innen heraus folgen können.

Ein Gespräch mit Tina und Tomas von der Gründungsinitiative Freie Demokratische Schule München e.V..

Dieses Interview ist Teil des Features ‚Bildungslandschaften in Bewegung‘.