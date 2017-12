Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 11. Dez. – 15. Dez. 2017

MONTAG, 11. Dezember 2017:

UKW

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Gerechtigkeit durchs Internet – Beitrag vom Klimaherbst

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum

20.00 Uhr: LORA international: Munich-American-Peace-Committee mit einem Vortrag von David Korten

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschl. Exotus

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing in

04.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing in

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Poesieboten

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Poesieboten

10.00 Uhr: Lora Kultur: Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten

14.00 Uhr: Lora Kultur: Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 12. Dezember 2017:

UKW

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Inside-USA mit den Themen: die Steuerreform der Republikaner sowie die Organisation Save the Children und deren Arbeit, vor allem in der Weihnachtszeit.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Portal Migration – Zum 8. Mal verleiht die Stadt München an 5 erfolgreiche ausländische Unternehmen den Phönix Preis. Eine Jury – in Zusammenarbeit mit dem Migrationsbeirat und dem Referat für Wirtschaft und Arbeit der LHS München – hatte keine einfache Aufgabe von 31 Unternehmen die 5 besten auszuwählen.

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Griechisches Haus mit einem Jahresrückblick, der wichtigsten Ereignisse und Nachrichten aus Griechenland. Außerdem wollen wir das Thema Weihnachten in Griechenland aufgreifen, es geht um Bräuche, Kulinarisches etc.

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach Note Balkana – der bosnisch-herzegowinische Sänger und Liedermacher Bozo Vreco steht im Mittelpunkt der Sendung. Er wird am 17. März 2018 im Carl-Orff-Saal im Gasteig auftreten. Vrecos spielt Sevdalinka, die oft als der bosnische Blues oder Fado bezeichnet wird, weil die Lieder von melancholischer oder schwermütiger Stimmung geprägt sind und von tiefer, oft unerfüllter Liebe und Leidenschaft handeln.

23.00 Uhr: Fusion, oder so bringt ein Weihnachtsspezial mit Richard Chees und der Münchener Band Panzerballet

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Gerechtigkeit durchs Internet – Beitrag vom Klimaherbst

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum

05.00 Uhr: LORA international: Munich-American-Peace-Committee mit einem Vortrag von David Korten

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Gerechtigkeit durchs Internet – Beitrag vom Klimaherbst

10.00 Uhr: Exotus

11.00 Uhr: Exotus

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Forum aktuell: Münchner Forum

14.00 Uhr: LORA international: Munich-American-Peace-Committee mit einem Vortrag von David Korten

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 13. Dezember 2017:

UKW

16.00 Uhr: Musik bei LORA

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Verdi-Frauen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Inside-USA mit den Themen: die Steuerreform der Republikaner sowie die Organisation Save the Children und deren Arbeit, vor allem in der Weihnachtszeit.

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Portal Migration – Zum 8. Mal verleiht die Stadt München an 5 erfolgreiche ausländische Unternehmen den Phönix Preis. Eine Jury – in Zusammenarbeit mit dem Migrationsbeirat und dem Referat für Wirtschaft und Arbeit der LHS München – hatte keine einfache Aufgabe von 31 Unternehmen die 5 besten auszuwählen.

05.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

06.00 Uhr: Griechisches Haus mit einem Jahresrückblick, der wichtigsten Ereignisse und Nachrichten aus Griechenland. Außerdem wollen wir das Thema Weihnachten in Griechenland aufgreifen, es geht um Bräuche, Kulinarisches etc.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Inside-USA mit den Themen: die Steuerreform der Republikaner sowie die Organisation Save the Children und deren Arbeit, vor allem in der Weihnachtszeit.

10.00 Uhr: Note Balkana – der bosnisch-herzegowinische Sänger und Liedermacher Bozo Vreco steht im Mittelpunkt der Sendung. Er wird am 17. März 2018 im Carl-Orff-Saal im Gasteig auftreten. Vrecos spielt Sevdalinka, die oft als der bosnische Blues oder Fado bezeichnet wird, weil die Lieder von melancholischer oder schwermütiger Stimmung geprägt sind und von tiefer, oft unerfüllter Liebe und Leidenschaft handeln.

11.00 Uhr: Fusion, oder so bringt ein Weihnachtsspezial mit Richard Chees und der Münchener Band Panzerballet

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Portal Migration – Zum 8. Mal verleiht die Stadt München an 5 erfolgreiche ausländische Unternehmen den Phönix Preis. Eine Jury – in Zusammenarbeit mit dem Migrationsbeirat und dem Referat für Wirtschaft und Arbeit der LHS München – hatte keine einfache Aufgabe von 31 Unternehmen die 5 besten auszuwählen.

14.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

15.00 Uhr: Griechisches Haus mit einem Jahresrückblick, der wichtigsten Ereignisse und Nachrichten aus Griechenland. Außerdem wollen wir das Thema Weihnachten in Griechenland aufgreifen, es geht um Bräuche, Kulinarisches etc.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 14. Dezember 2017:

UKW

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Fanprojekt der AWO

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele: Let´s Tauschring

21.00 Uhr: Queerdenker: Zu Gast Uwe Hagenberg, Sprecher der Initiative Kiev Queer. Thema: Die Lage von LGBTIQ-Personen in der Ukraine.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – danach: Salsa mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Musik bei LORA

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Verdi-Frauen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Musik bei LORA

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Verdi-Frauen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 15. Dezember 2017:

UKW

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Gemeinwohlökonomie

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: Wie immer gegen Jahresende erwartet Sie eine kulinarische Ausgabe von LORA Kultur mit Themen rund um gutes Essen und Trinken

20.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Fanprojekt der AWO

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele: Let´s Tauschring

06.00 Uhr: Queerdenker: Zu Gast Uwe Hagenberg, Sprecher der Initiative Kiev Queer. Thema: Die Lage von LGBTIQ-Personen in der Ukraine.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Fanprojekt der AWO

10.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele: Let´s Tauschring

15.00 Uhr: Queerdenker: Zu Gast Uwe Hagenberg, Sprecher der Initiative Kiev Queer. Thema: Die Lage von LGBTIQ-Personen in der Ukraine.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: Wie immer gegen Jahresende erwartet Sie eine kulinarische Ausgabe von LORA Kultur mit Themen rund um gutes Essen und Trinken

20.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz and more