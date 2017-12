Hier das Wochenprogramm von Montag – Freitag, 18. – 22. Dez. 2017, auf UKW 92.4

MONTAG, 18. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Filmmusik – „Lieder über Filmstars“ / „Songs about celebrities“

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Das griechische Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

20.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschl. Mixed Folk Music

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazz & More

04.00 Uhr: Jazz & More

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Gemeinwohlökonomie

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Gemeinwohlökonomie

10.00 Uhr: Lora Kultur: Wie immer gegen Jahresende erwartet Sie eine kulinarische Ausgabe von LORA Kultur mit Themen rund um gutes Essen und Trinken

11.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlekltüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Gemeinwohlökonomie

14.00 Uhr: Lora Kultur: Wie immer gegen Jahresende erwartet Sie eine kulinarische Ausgabe von LORA Kultur mit Themen rund um gutes Essen und Trinken

15.00 Uhr: Literaturverhör: Nachtlekltüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 19. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche – auf dem Weg zur Gleichberechtigung? Zu Gast im Studio sind: Susanne Schönwälder, Geschäftsführerin des KAB-Diözesanverband München und Freising e. V.; Christine Nußhart,Geschäftsführerin der Frau und Beruf GmbH und Referentin in der kath. Frauen Bildungsarbeit sowie von der evangelischen Kirche Inge Gehlert, sie ist Mitglied im Bayerischen LAndesfrauenrat.

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat: Gesellschaft für bedrohte Völker: „Wir sind wie ihr!“ – Sinti und Roma

20.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

21.00 Uhr: Französische Redaktion – mit einer Chronik über den unglaublichen Trubel in Frankreich um den Tod des Altrockers Johnny Hallyday. Außerdem: Die politische Lage in Deutschland und der Skandal um das Glyphosat.

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach Musical Dreams mit Traditionen aus den Anden mit Wayna Picchu

23.00 Uhr: Rock n Roll – mit einem Portrait über die Münchner Rock and Roll Legende PAUL WÜRGES , der „deutsche Bill Haley“ ist vor kurzem verstorben. Wir spielen die besten Scheiben von Paul Würges.

DAB+

01.00 Uhr: Filmmusik – „Lieder über Filmstars“ / „Songs about celebrities“

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Das griechische Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

05.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Filmmusik – „Lieder über Filmstars“ / „Songs about celebrities“

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Das griechische Haus

10.00 Uhr: Mixed Folk Music

11.00 Uhr: Mixed Folk Music

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Forum aktuell: Cogito

14.00 Uhr: LORA international: Nord-Süd-Forum

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 20. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt: LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bund für Geistesfreiheit

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche – auf dem Weg zur Gleichberechtigung? Zu Gast im Studio sind: Susanne Schönwälder, Geschäftsführerin des KAB-Diözesanverband München und Freising e. V.; Christine Nußhart,Geschäftsführerin der Frau und Beruf GmbH und Referentin in der kath. Frauen Bildungsarbeit sowie von der

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat: Gesellschaft für bedrohte Völker: „Wir sind wie ihr!“ – Sinti und Roma

05.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

06.00 Uhr: Französische Redaktion – mit einer Chronik über den unglaublichen Trubel in Frankreich um den Tod des Altrockers Johnny Hallyday. Außerdem: Die politische Lage in Deutschland und der Skandal um das Glyphosat.

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Swing In – das Lora Jazzmuseum

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Frauen in der katholischen und evangelischen Kirche – auf dem Weg zur Gleichberechtigung? Zu Gast im Studio sind: Susanne Schönwälder, Geschäftsführerin des KAB-Diözesanverband München und Freising e. V.; Christine Nußhart,Geschäftsführerin der Frau und Beruf GmbH und Referentin in der kath. Frauen Bildungsarbeit sowie von der

10.00 Uhr: Musical Dreams mit Traditionen aus den Anden mit Wayna Picchu

11.00 Uhr: Rock n Roll – mit einem Portrait über die Münchner Rock and Roll Legende PAUL WÜRGES , der „deutsche Bill Haley“ ist vor kurzem verstorben. Wir spielen die besten Scheiben von Paul Würges.

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat: Gesellschaft für bedrohte Völker: „Wir sind wie ihr!“ – Sinti und Roma

14.00 Uhr: Freies Radio mit Beiträgen von anderen Freien Radios

15.00 Uhr: Französische Redaktion – mit einer Chronik über den unglaublichen Trubel in Frankreich um den Tod des Altrockers Johnny Hallyday. Außerdem: Die politische Lage in Deutschland und der Skandal um das Glyphosat.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 21. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum: Kofra-Frauen

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – danach: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt: LORA-Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bund für Geistesfreiheit

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt: LORA-Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: Bund für Geistesfreiheit

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 22. Dezember 2017:

UKW-Programm von 16.00-21 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Christentum heute: Glaube ans Geld?!

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: München liest ein Buch – Literatur aus Leidenschaft

20.00 Uhr: Literaturverhör: poesiemagazin

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum: Kofra-Frauen

03.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum: Kofra-Frauen

10.00 Uhr: Spanische Nachrichten – danach: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: LORA Kultur: München liest ein Buch – Literatur aus Leidenschaft

20.00 Uhr: Literaturverhör: poesiemagazin

21.00 Uhr: Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz Avantgarde