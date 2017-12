Zum Ende des Jahres ist es mal an der Zeit DANKE zu sagen.

DANKE – an all unsere Hörer, die unserem Programm Aufmerksamkeit schenken und auch mit Kritik nicht sparen. Für Sie senden rund 250 ehrenamtliche Redakteure in rund 60 Redaktionen zu politischen, sozialen, kuturellen und umweltspezifischen Themen.

DANKE – an alle, die sich so viel Mühe geben, um interessante Sendungen zu machen, wichtige Themen zu behandeln und Problemfelder kritisch beleuchten.

DANKE – an all die Techniker, Koordinatoren und ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit dafür sorgen, dass LORA München zu hören ist.

Sie wollen LORA München DANKE sagen? Dann spenden Sie uns. Denn nur, wenn wir auf finanziell sicheren Beinen stehen, wenn wir durch unsere Hörer und Aktiven finanziert werden, können wir weiter unabhängig über Themen und Ereignisse berichten, die in anderen Medien unter gehen.

Und es gibt noch einen Vorteil: wenn Sie LORA München spenden, dann spenden sie quasi auch an all die Vereine, Initiativen und Münchner, die sich hier in der Stadt für die gute Sache engagieren und auf LORA davon erzählen.

Für Ihre Spende sagen wir schon heute:

Wie sie uns finanziell unterstützen können erfahren Sie hier.